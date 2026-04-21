Λαϊκή Ενότητα - Ανυπότακτη Αριστερά Μεσσηνίας: Καταγγελία για την τουριστική επένδυση στη Δυτική Παραλία

Η Λαϊκή Ενότητα - Ανυπότακτη Αριστερά Μεσσηνίας “καταγγέλλει τις απαράδεκτες και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας του κράτους γενοκτόνου και ενώνει τη φωνή της με τους πολίτες, τους φορείς και τους παράγοντες που αντιδρούν στη προώθηση της συγκεκριμένης βλαπτικής επένδυσης για το τόπο μας”.

Η καταγγελία αφορά την προώθηση μεγάλης τουριστικής επένδυσης στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας (περιοχή Μπουρνιά) μέσω της υπαγωγής στον ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση κατηγορίας 1.

Η τοπική οργάνωση του κόμματος της Αριστεράς δηλώνει ότι “είμαστε υπέρ των επενδύσεων, αλλά επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον στα δικαιώματα των πολιτών και κυρίως που δεν θα κουρελιάζουν το Σύνταγμα, τις βασικές ηθικές αρχές του ανθρωπισμού και την εθνική κυριαρχία.

Για αυτό απαιτούμε: Κανένας αποκλεισμός της ακτής, άμεσος ή σταδιακός. Να ακυρωθεί η επένδυση της «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»”.

Και καλεί “τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, τους πολίτες και τους φορείς να σταθούν απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ακτής και στις αδιαφανείς πολιτικές για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ισραήλ. Η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει στην Μεσόγειο το προτεκτοράτο του Ισραήλ. Απαιτείται ένα πλατύ μαζικό κίνημα αντίστασης και ανατροπής πριν είναι αργά, πριν με τη δύναμη του χρήματος και την στήριξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι Σιωνιστές μας μετατρέψουν πρόσφυγες στον τόπο μας”.

Η Λαϊκή Ενότητα - Ανυπότακτη Αριστερά Μεσσηνίας κάνει λόγο για “σχέδιο εποικισμού της Ελλάδας από Ισραηλινά συμφέροντα. Η Ελλάδα με τις «ευλογίες» της κυβέρνησης της Ν.Δ. μετατρέπεται ραγδαία σε αποικία του Ισραήλ” και για την επένδυση στην Καλαμάτα, για παραθεριστικό χωριό, αναφέρει ότι προβλέπει δόμηση 40.000 τ.μ. σε 205 στρέμματα, δεσμεύοντας το πολυτιμότερο τμήμα αιγιαλού και παραλιακού μετώπου. Με επίκληση των άρθρων 5 και 6 του Ν. 4864/2021, επιτρέπεται αποκλειστική παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, απαγορεύοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών ,όπου «παρεμποδίζει την επένδυση».!!!”.

Και προσθέτει ότι “η μεθόδευση αυτή όπως πολύ σωστά τονίζει και ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην υπουργός κ. Σταύρος Μπένος και «η εφαρμογή της στη συγκεκριμένη περιοχή μοναδικού και παρθένου βιοκλιματικού περιβάλλοντος, είναι προφανώς αντισυνταγματική, αφού αν υλοποιηθεί, θα προκαλέσει ακραία βλαπτική μεταβολή και υποβάθμιση του πολεοδομικού κεκτημένου της περιοχής (όπως προβλέπεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2011)» και βέβαια θα ακυρώσει τον δημόσιο χαρακτήρα της ακτής, γεγονός κατάφωρα αντισυνταγματικό”.