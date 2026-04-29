Στις φαρμακοβιομηχανίες στην Τρίπολη χθες ο Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρο Τρύφων και τον αντιπρόεδρο της ΠΕΦ Δημήτριο Δέμο, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του νέου συγκροτήματος της DEMO, που θα είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής πενικιλινούχων και ογκολογικών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κέντρου παραγωγής της WIN MEDICA, το οποίο θα μπορεί να καλύψει άνω του 70% των εγχώριων αναγκών σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, και της ερευνητικής και παραγωγικής μονάδας της FARAN, όπου θα δίνεται έμφαση σε ενέσιμα σκευάσματα με παράλληλο στόχο τη μελλοντική παραγωγή βιοτεχνολογικών φαρμάκων.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στις νέες υποδομές τονίστηκε ότι τα τρία έργα θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας επίσης στην παραμονή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα αλλά και στο brain regain.

Επισημάνθηκε ακόμη ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στη διασφάλιση του φαρμακευτικού εφοδιασμού της ΕΕ, την προώθηση της έρευνας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική αυτάρκεια της χώρας.

Μετά την ξενάγηση ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Κάτι το οποίο εάν το συζητούσαμε πριν από κάποια χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έχει γίνει σήμερα πράξη εδώ, στην Τρίπολη. Θέλω, καταρχάς, να συγχαρώ τις δυναμικές επιχειρήσεις, τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες επέλεξαν αυτόν εδώ τον τόπο και αξιοποίησαν τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που έδωσε η κυβέρνησή μας για να δημιουργήσουν καινοτόμες παραγωγικές μονάδες εδώ, στην Τρίπολη. Σε μία περιοχή η οποία αναζητούσε, και αναζητά σε έναν βαθμό ακόμα, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και ο παραγωγικός μετασχηματισμός, η μετατόπιση δηλαδή οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορεί πράγματι να γίνει πράξη. Εδώ, όπως είπε και ο κ. Δέμος, θα παράγονται ένα σημαντικό ποσοστό φαρμάκων, που θα καλύπτουν όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές ανάγκες.»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Κύριε πρόεδρε, το 2019, με τη δική σας εντολή, εγώ και ο κ. Παπαθανάσης ως Υπουργός Ανάπτυξης και Αναπληρωτής τότε, ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο για το επενδυτικό clawback. Με τον Βασίλη Κοντοζαμάνη που βλέπω εκεί, ως ναπληρωτή Υπουργό Υγείας, υπογράψαμε την πρώτη ΚΥΑ για την εφαρμογή του και με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, τον κ. Τρύφωνα και τον κ. Δέμο, ξεκινήσαμε να αναλαμβάνουμε τις πρώτες αιτήσεις. Και σήμερα, με μεγάλη υπερηφάνεια, σας παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε έναν κλάδο που φτιάχνει θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες και προσελκύει καινοτομία και εξειδίκευση που έχει τόσο ανάγκη η χώρα»

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων σημείωσε: «Ευχαριστούμε, που είστε εδώ. Με χαρά υποδεχόμαστε και εσάς και τον Υπουργό Υγείας στις επενδύσεις αυτές στην Τρίπολη Αρκαδίας. Με τις επενδύσεις αυτές δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας, επάρκειας και αυτάρκειας στον Έλληνα ασφαλισμένο για πολύ σημαντικές κατηγορίες φαρμάκων. Μπορούμε να καλύψουμε πάνω από 70% των αναγκών μέσα από παραγωγές στην Τρίπολη. Και βέβαια, σηματοδοτούμε και τη δυναμική που έχει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος αποδεικνύει ότι όταν η Ελλάδα θέλει, μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στην παραγωγή και στην έρευνα. Το σύνθημά μας είναι “παράγουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα”».

Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος δήλωσε: «Υποδεχόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Υγείας μας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σε μία προσπάθεια που ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση το 2019 και βλέπουμε σήμερα να υλοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια σε μία επαρχιακή πόλη σαν την Τρίπολη, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας την περίοδο εκείνη, και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα hub φαρμακοβιομηχανίας, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πάρκα φαρμακοβιομηχανίας που υπάρχουν στις άλλες χώρες. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση όπως ξεκινήσαμε, σήμερα να πούμε ότι το ελληνικό φάρμακο από την Τρίπολη μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του 30% των πενικιλινούχων φαρμάκων και το 30% των ογκολογικών ασθενών.

Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία στην Τρίπολη, με την παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων σε ενέσιμη και πόσιμη μορφή, είμαστε περήφανοι γιατί βάζουμε την Ελλάδα στον χάρτη της Ευρώπης για το φάρμακο».

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας, η οποία προσφέρει μαθήματα στον χώρο του φαρμάκου και άνοιξε τις πύλες της τον Φεβρουάριο στην Τρίπολη, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου που προβλέπει την ίδρυση αυτού του νέου τύπου εκπαιδευτικής δομής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Κώστα Βλάση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καθηγητές και σπουδαστές. Στο πλαίσιο της ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το πρόγραμμα δωρεάν θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που προσφέρει η ΑΕΚ Φαρμάκου, με τους αποφοίτους να λαμβάνουν τίτλο επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.