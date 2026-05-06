Η Πελοπόννησος στην καρδιά της Ευρώπης: Στην Καλαμάτα η Ολομέλεια του INFORM EU με πάνω από 350 συμμετέχοντες

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών, Περιφερειών και ειδικών, ξεκινά σήμερα, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, η Ολομέλεια του INFORM EU, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτύπωση των πολιτικών συνοχής στην πράξη.

Η τριήμερη διοργάνωση συγκεντρώνει στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους κρατών-μελών και επαγγελματίες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε μια ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου για το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και τον ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πόρων, η σύνδεση των πολιτικών με μετρήσιμα αποτελέσματα, η ενίσχυση της απορροφητικότητας, καθώς και η προσαρμογή των εργαλείων στις νέες προκλήσεις — από την ανθεκτικότητα των οικονομιών μέχρι την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση έργων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αναδεικνύοντας στην πράξη τον ρόλο των Ταμείων στην ανάπτυξη υποδομών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη συνολική αναβάθμιση των Περιφερειών.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η φιλοξενία του INFORM EU στην Πελοπόννησο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές συνοχής μεταφράζονται σε πραγματικό έργο και μετρήσιμο αποτέλεσμα στις Περιφέρειες. Η Πελοπόννησος είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη δυναμική της και τις δυνατότητές της ως σύγχρονος ευρωπαϊκός προορισμός. Για εμάς, το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, βελτιώνουν τις υποδομές και δημιουργούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Η Πελοπόννησος συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, ως Περιφέρεια με συγκεκριμένες προτάσεις, εμπειρία και σαφή στρατηγική για την επόμενη περίοδο».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, θεματικές συνεδριάσεις και εξειδικευμένες συναντήσεις ανά χρηματοδοτικό εργαλείο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών — από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έως τα προγράμματα ανάκαμψης και ειδικούς τομείς πολιτικής.

Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες επισκέψεις και παρουσιάσεις, αναδεικνύεται η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε πραγματικές συνθήκες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυξιακής δυναμικής της Πελοποννήσου.

Ένα ευρωπαϊκό χωριό στο κέντρο της Καλαμάτας

Επίσης, την Παρασκευή από τις 2 μ.μ. έως τις 5:30 μ.μ., η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ευρωπαϊκό χωριό όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν την Ευρώπη μέσα από τις περιοχές, τις χώρες και τους ανθρώπους της. Σε κάθε stand, οι επισκέπτες θα μετακινούνται σε όλη τη γεωγραφική περιοχή και θα ανακαλύπτουν πολιτισμούς, εμπειρίες και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, από τις χώρες μέλη του δικτύου INFORM EU με έναν ελκυστικό και ανθρωποκεντρικό τρόπο.

Η φιλοξενία της Ολομέλειας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτυπώνει την ενισχυμένη παρουσία της στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό και αναδεικνύει τον ρόλο της ως ενεργού εταίρου στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των Περιφερειών.