Στη Μεσσηνία προσεχώς ο Κυρανάκης για συσπείρωση της τοπικής Ν.Δ.

Με στόχο την συσπείρωση της εκλογικής βάσης της Ν.Δ. θα βρεθεί στη Μεσσηνία την ερχόμενη εβδομάδα ο γραμματέας του κόμματος Κων. Κυρανάκης μαζί με τους τοπικούς βουλευτές.

Την ερχόμενη Τετάρτη ή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή ο κ. Κυρανάκης θα συναντήσει παράγοντες του νομού όπως οι δήμαρχοι, οι οποίοι ως γνωστόν πρόσκεινται στη Ν.Δ., προέδρους φορέων, φυσικά τα κομματικά στελέχη ενώ ίσως να υπάρξει συγκέντρωση όλων αυτών μαζί.

Τον γραμματέα της Ν.Δ. θα συνοδεύουν και κάποιοι υπουργοί, κατά προτίμηση Πελοποννήσιοι με πιο πιθανούς τον υπουργό Υποδομών Χρ. Δήμα και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.

Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο εξόρμησης όπως αυτή του Κυρ. Πιερρακάκη στην Αχαΐα και του Μιχ. Χρυσοχοΐδη στην Ηλεία.

Παράλληλα στο ίδιο πλαίσιο κομματικής συσπείρωσης εντάσσεται και η πολιτική εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, που διοργανώνει την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα «Τέσσερος» στη Θουρία η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Μεσσηνίας της ΝΔ,

Στην εκδήλωση αυτή μάλιστα θα απευθύνουν χαιρετισμό οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Φρέντης Μπελέρης και Δημήτρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση των διοργανωτών, η εκδήλωση θα έχει χαρακτήρα πολιτικής συνάντησης και απευθύνεται σε μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Η τιμή συμμετοχής έχει οριστεί στα 20 ευρώ και περιλαμβάνει ποτό και ατομικό πιάτο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν προσκλήσεις από τα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Π. Μεσσηνίας και τα μέλη της διοίκησής της.