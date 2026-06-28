Εκδήλωση ενότητας της ΝΔ στη Θουρία με Κεραμέως, Κυρανάκη, Μπελέρη και Τσιόδρα

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιείται αύριο, Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα «Τέσσερος» στη Θουρία, η κεντρική πολιτική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβερνώσας παράταξης για ενίσχυση της κομματικής συσπείρωσης.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η επιλογή της Μεσσηνίας και η κοινή παρουσία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς εντάσσονται στη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διατήρηση της συνοχής της παράταξης και την ενίσχυση των δεσμών με την παραδοσιακή δεξιά κομματική βάση, σε μια περίοδο που βρίσκονται στο επίκεντρο τα σενάρια για ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες στα δεξιά της ΝΔ από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόσκλησή της η ΔΕΕΠ Μεσσηνίας καλεί τα στελέχη και τους φίλους του κόμματος να δώσουν το «παρών», κάνοντας λόγο για ένα «ισχυρό και περήφανο μήνυμα παράταξης, ενότητας και συσπείρωσης δίπλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».