Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης (βίντεο)

Τον θάνατο του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο facebook ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου», γράφει στην αρχή της ανάρτησής του o Mάριος Γεωργιάδης, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο του για την απώλεια του ανθρώπου που, όπως σημειώνει, τον μεγάλωσε και στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα της ζωής του.«Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, βουλευτής από το 2015 έως το 2019.

Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρώων το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990.

Εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 με ποσοστό 3,43%, αλλά το 2019 το κόμμα του έμεινε εκτός Βουλής.

Το 2021 νοσηλεύτηκε σοβαρά στην εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για 75 ημέρες.

Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας.

Σπούδασε στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και έκανε μεταπτυχιακά στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα διανέμοντας προκηρύξεις.

Πηγή: ertnews.gr