Ακάλυπτη επιταγή το “φλερτ” σε Σαμαρά - Ενώ η βάση της ΝΔ στη Μεσσηνία δεν ασχολείται

Στόχος της κίνησης ήταν να τον πείσουν να μην προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Η συγκεκριμένη τακτική ξεδιπλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη από την Τρίπολη, καθώς και από τον γενικό γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τους υπουργούς Εργασίας Νίκη Κεραμέως και Υποδομών Χρήστο Δήμα από την Καλαμάτα.

Κανένας, ωστόσο, δεν ασχολείται στην ουσία με το περιεχόμενο αυτής της κίνησης, με αποτέλεσμα να διασώζεται μόνο η επικοινωνιακή διαχείριση. Η πρωτοβουλία καταγράφεται πλέον ως μια προσπάθεια ανάδειξης της άρνησης του Αντώνη Σαμαρά να επιστρέψει στο κομματικό μαντρί.

Κύκλοι του πρώην πρωθυπουργού και μεσσηνιακά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται σε αυτόν υποβαθμίζουν πλήρως την «επίθεση φιλίας», ενώ κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει. Όλα δείχνουν ότι ο Αντώνη Σαμαράς είτε είναι απολύτως αποφασισμένος να ιδρύσει νέο φορέα, είτε θέλει να δείχνει έτοιμος για ένα τέτοιο βήμα, ώστε να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη σε μια μελλοντική διαπραγμάτευση με τη Νέα Δημοκρατία.

Στο τοπικό πολιτικό σκηνικό, οι βουλευτές Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς δεν έχουν κανέναν λόγο να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Εκτιμούν ότι οι αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι οριστικές και αποφεύγουν να ανοίξουν μέτωπα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου. Αντίθετα, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, αν και αποφεύγει τις δημόσιες δηλώσεις, φέρεται αποφασισμένος να ακολουθήσει τις επιλογές του Αντώνη Σαμαρά και να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιό του στη Μεσσηνία. Προφανώς, δεν πρόκειται να ανακοινώσει τίποτα πριν ξεκαθαρίσει το τοπίο και επισημοποιηθεί η αποχώρησή του.

Την ίδια ώρα, οι δεξιοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες αποφεύγουν τη δημόσια εμπλοκή στην εσωκομματική αντιπαράθεση. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στηρίζει εμφανώς την κυβέρνηση και συνεργάζεται στενά μαζί της, γεγονός που προκαλεί τη δυσαρέσκεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς ο περιφερειάρχης υπήρξε στενός του συνεργάτης. Στον αντίποδα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος καταφέρνει να διατηρεί τις ισορροπίες, χωρίς μέχρι στιγμής να στενοχωρεί καμία από τις δύο πλευρές.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε δέκα μέρες κανείς δεν θα θυμάται την «επίθεση φιλίας» που εξαπολύουν τα κυβερνητικά στελέχη κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στην Πελοπόννησο.

Θ.Λ.