Απάντηση Λαμπρόπουλου σε Βελόπουλου για την καμπάνα στο Νιόκαστρο

“Η μνημονευόμενη καμπάνα (που κατασκευάστηκε το έτος 2017) δεν έχει αρχαιολογική αξία, ενώ τυγχάνει μικρής οικονομικής αξίας”, επισημαίνει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, με θέμα “Μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής καμπάνας της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου από το Νιόκαστρο Πύλου”.

Ο υφυπουργός ενημερώνει τον βουλευτή ότι το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου – Νέστορος διενεργεί προανάκριση για την εξαφάνιση της καμπάνας από το Νιόκαστρο.

Αναλυτικά, ο κ. Λαμπρόπουλος, αφού αναφέρεται γενικά στην αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο άσκησης της γενικής αστυνόμευσης και της δημόσιας ασφάλειας, παρατηρεί:

“Συγκεκριμένα δε για το Νιόκαστρο Πύλου, σημειώνεται ότι ο εξωτερικός χώρος αυτού επιτηρείται -στο μέγιστο δυνατό βαθμό- στο πλαίσιο των εποχούμενων περιπολιών που διενεργούνται από το κατά τόπον αρμόδιο Α.Τ. Πύλου - Νέστορος.

Ειδικότερα, για το θιγόμενο στην εν θέματι ερώτηση περιστατικό, επισημαίνεται ότι το προρρηθέν Α.Τ. επιλήφθηκε σχετικής προανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, πλην όμως, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων (άρθρα 31 και 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Ενταύθα, γίνεται μνεία ότι η μνημονευόμενη καμπάνα (που κατασκευάστηκε το έτος 2017) δεν έχει αρχαιολογική αξία, ενώ τυγχάνει μικρής οικονομικής αξίας”.