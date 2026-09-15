Αισιόδοξο κλίμα για το Πύργος - Τσακώνα παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των Μεσσήνιων βουλευτών της ΝΔ

Μάλιστα ο κ. Μαντάς αναφέρθηκε και σε σειρά έργων που αφορούν την περιοχή της Κυπαρισσίας και της Τριφυλίας.

Ο Περιφερειάρχης Δήμητρης Πτωχός στάθηκε στο έργο οδικής ασφάλειας Κυπαρισσία – Φαρακλάδα, αλλά και στο σχεδιασμό για το μάστερ πλαν του λιμανιού της Κυπαρισσίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αιχμές για καθυστερήσεις έργων από την πολιτεία στην Τριφυλία, άφησε ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης στις δηλώσεις του στην Κυπαρισσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σύγχρονο ανέκδοτο τα δίκτυα του Φιλιατρινού Φράγματος.

Χαρακτηριστικά ο κ. Λαμπρόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε: «Εύχομαι η Κυπαρισσία και όλη η Τριφυλία να προοδεύει, όπως προοδεύει σε όλους τους τομείς, στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα. Και τώρα θέλω, επίσης, να δηλώσω ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο όλης της Δυτικής Ελλάδος και της Τριφυλίας φυσικά, που είναι ο δρόμος από την Τσακώνα μέχρι τον Πύργο.

Σε ότι με αφορά, έχω συνδέσει το όνομά μου με το δρόμο Τρίπολης – Καλαμάτας και με τον δρόμο που γίνεται από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεθώνη και δηλώνω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με όλους τους άλλους τους φορείς και τους βουλευτές για να δούμε κάποια στιγμή να ξεκινάει κι αυτός ο αναπτυξιακός δρόμος. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτός ο δρόμος είχε δημοπρατηθεί το 2007 και κάποιοι προσέφυγαν στο ΣτΕ και τον ακύρωσαν. Και δίνουμε τώρα έναν μεγάλο αγώνα μετά από τόσα χρόνια, για να ξεκινήσουμε και να κατασκευάσουμε».

Από την πλευρά του ο κ. Χρυσομάλλης ανέφερε: “Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό τον ευλογημένο τόπο η Πολιτεία ακόμη δεν έχει ευλογήσει αυτά που πρέπει για την Τριφυλία. Νομίζω τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος αποτελούν το σύγχρονο ανέκδοτο, 11-12 χρόνια αφού έχει τελειώσει το φράγμα και δεν έχουν ξεκινήσει τα δίκτυα, όπως επίσης ο δρόμος Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά που καθυστερεί, και αναμένουμε και τις τελικές αποφάσεις για το μεγάλο έργο που θα δώσει επίσης μεγάλη ανάπτυξη στην Τριφυλία, το Πύργος – Τσακώνα. Νομίζω, πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα για να δώσουμε σε αυτό τον τόπο, που έχει δυναμική, έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει ανάπτυξη μέσω της αγροτικής παραγωγής και μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς, να του δώσουμε την ευκαιρία που αναζητεί, ακριβώς για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική του».

Ο Περικλής Μαντάς επισήμανε: «Για την Κυπαρισσία μας οι προσπάθειες που κάνουμε είναι σημαντικές τα τελευταία χρόνια. Στον τομέα των υποδομών είμαστε σε αναμονή της δημοπράτησης του μεγάλου έργου για το γήπεδο της Κυπαρισσίας, έργο για το οποίο έχουμε διασφαλίσει 1,1 εκ. ευρώ προκειμένου να γίνει πλήρη αναβάθμισή του και σύντομα ν’ αποδοθεί στις τοπικές ομάδες και στα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ταυτόχρονα, αρχές Οκτωβρίου, από ότι πληροφορήθηκα από τη δημοτική Αρχή, πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας έτσι ώστε κι εκεί να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή, που νομίζω όλοι μας είδαμε μετά την ανάπλαση των Φιλιατρών πόσο πολύ αναβαθμίστηκε η περιοχή και πόσο πολύ πιο φιλική έγινε η πλατεία στους πολίτες, έτσι κι εδώ η Κυπαρισσία ν’ απολαύσει αυτό το σημαντικό έργο. Επίσης, είμαστε σε αναζήτηση μαζί με τη δημοτική Αρχή και την Περιφερειακή Αρχή, χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης καθώς επίσης και για την ανάπλαση του λιμανιού, δύο σημαντικά έργα τα οποία πιστεύω κι εγώ αλλά και οι πολίτες θα προσδώσουν σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή μας. Στο τομέα της Υγείας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε ήδη δρομολογήσει κάποιες συναντήσεις προκειμένου να πετύχουμε την αποδέσμευση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Ο Σεπτέμβρης θα είναι μήνας ανακοινώσεων. Εύχομαι να έχουμε θετικά αποτελέσματα και σύντομα έτσι να απευθυνθούμε στους πολίτες με πιο ολοκληρωμένα στοιχεία. Ο αξονικός τομογράφος ολοκληρώνεται, ένας εξοπλισμός ο οποίος θα προσφέρει πολύ σπουδαίες υπηρεσίες Υγείας στην περιοχή και θα αποσυμφορήσει τόσο το ΕΚΑΒ, αλλά κυρίως θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να μην ταλαιπωρούνται με την μετακίνησή τους στην Καλαμάτα. Έχουμε τη δωρεά του 1 εκ. ευρώ του κ. Αρνόκουρου, πάρα πολύ σημαντικό, ένας ευεργέτης για την περιοχή μας, που κι εκεί θα δρομολογηθούν πολύ σύντομα προκειμένου να υλοποιηθεί. Και βέβαια, στηρίζουμε με γιατρούς, αναμένουμε τους τέσσερις γιατρούς απ’ τη μεγάλη προκήρυξη και μόλις προχθές, με παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός νέου καρδιολόγου με μπλοκάκι για να στηρίξει τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Εκκρεμεί βεβαίως η συνεννόησή μας για το μεγάλο έργο, τον μεγάλο οδικό άξονα που θα ενώσει τον Πύργο με το Καλό Νερό και την Τσακώνα. Σε συνεννόηση με όλους, έχουμε πολύ καλά στοιχεία πλέον, το Πάτρα – Πύργος, να ξέρετε, έχει διπλασιάσει έως και τριπλασιάσει τον κυκλοφοριακό φόρτο. Αυτό δείχνει στοιχεία τα οποία μπορούμε να διαπραγματευθούμε πολύ καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτιμώ ότι, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε δρομολογήσει κι αυτό το έργο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρωθούν όλοι οι οδικοί άξονες στην Πελοπόννησο. Σημαντικά πράγματα, σημαντικά έργα, σε συνεννόηση, σε συνεργασία, όλοι μαζί, Περιφέρεια – δήμος να μπορέσουμε να στηρίξουμε την περιοχή».

Τέλος ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Μια πολύ μεγάλη μέρα για την Κυπαρισσία, για τον Δήμο Τριφυλίας, για την Πελοπόννησο όλη. Μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία, για την πίστη. Εύχομαι όλα να είναι πάντα ειρηνικά, με αγάπη, κάθε καλό στους εορτάζοντες και, πραγματικά, ότι καλύτερο για την περιοχή.

Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου πάντα βρισκόμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις στηρίζουμε όσο μπορούμε, όπως επίσης γίνεται και μεγάλη προσπάθεια για στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Εδώ στην Κυπαρισσία ήδη αρχίζουμε έργα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε πάρα πολλά σημεία, κυρίως στο Κυπαρισσία – Φαρακλάδα, αλλά και μεγαλύτερα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει, με σπουδαιότερο από αυτά, κατά την άποψή μου, μια προγραμματική ανάμεσα στην Περιφέρεια και το δήμο για το master plan του λιμανιού ώστε να δρομολογήσουμε κι εκεί κάποιου είδους παρεμβάσεις πολύ σύντομα».

Κ.Μπ.