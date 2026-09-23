Αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Μεγαλόπολης με 3,5 εκατ. από το ΕΠΑ

Την ένταξη της πράξης “Βιοκλιματική αναβάθμιση οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Τμήμα Β'” στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2025, και στον άξονα προτεραιότητας “Οδικές υποδομές”, ενέκρινε με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 3.499.006 ευρώ.

Οσον αφορά το φυσικό αντικείμενο, όπως αναφέρεται, “η πράξη αφορά τη βιοκλιματική διαμόρφωση και αναβάθμιση δικτύου συγκεκριμένων υφιστάμενων οδών και κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Μεγαλόπολης.

Η βιοκλιματική αναβάθμιση οδικού δικτύου αναφέρεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της ενίσχυσης της χρήσης βιώσιμων μέσων μετακίνησης, αναβάθμιση της αισθητικής και λειτουργικότητας, βελτίωση ασφάλειας και ποιότητας των δημόσιων χώρων και ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών και υλικών που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα του οδικού δικτύου και ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις”.