Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Οργή και θλίψη στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη (βίντεο)

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα την 25χρονη βιολόγο, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, στην Ηγουμενίτσα.

Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Μεταμόρφωση Αττικής, και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Η οικογένεια της 25χρονης έκανε έκκληση ώστε αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο «Κέντρο Διοτίμα» για τις κακοποιημένες γυναίκες.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το 10ο θύμα γυναικοκτονίας για το 2026, ενώ με τον πρώην σύντροφό της είχε χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα.

Η νεαρή εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα κιόσκι ποδηλάτου στην Ηγουμενίτσα.

Μετά από μία αποτυχημένη σκηνοθεσία του 25χρονου δράστη μίας υποτιθέμενης επίθεσης κουκουλοφόρων και ύστερα από σειρά αντιφάσεων, αλλά και από τον άτσαλο αυτοτραυματισμό του ή την απόπειρα να αυτοκτονήσει, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του.

Κατακρεουργήθηκε η 25χρονη – Προσπάθησε να αμυνθεί

Σοκ έχουν προκαλέσει τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενήργησε ο ιατροδικαστής Γιάννης Αϊβατίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από μαχαίρι και συγκεκριμένα σουγιά.

Από αυτά, τα επτά ήταν στην πλάτη και αρκετά εξ αυτών έπληξαν ζωτικά όργανα, όπως πνεύμονες, ήπαρ και σπλήνα και ενώ τα πλέον θανατηφόρα τραύματα ήταν αυτά που δέχτηκε στον λαιμό.

Τραύματα εντοπίστηκαν, επίσης, στα πόδια και αμυντικά τραύματα στα χέρια της άτυχης κοπέλας που φανερώνουν και την προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευθεί από τα απανωτά πλήγματα που δέχτηκε από τον δράστη, τα οποία επίσης φανερώνουν την μανία με την οποία της επιτέθηκε.

Δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του

Ο δράστης παραδέχτηκε τελικά, ανακρινόμενος από τους αστυνομικούς, πως εκείνος την σκότωσε, ωστόσο ανέφερε πως η συνάντησή τους στο κιόσκι του ποδηλατόδρομου έγινε για ένα οικονομικό χρέος ύψους 2.000 ευρώ που ισχυρίστηκε ότι εκκρεμούσε μεταξύ τους και ότι την μαχαίρωσε μετά από έντονο τσακωμό που είχαν.

Οι αστυνομικοί όμως κρατούν επιφυλάξεις και γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς καθώς ο δράστης που έμενε στο Αιγάλεω και πήγαινε στο σπίτι της κοπέλας όσο ήταν μαζί, φαίνεται να ταξίδεψε με σκοπό αυτό το ραντεβού, ενώ φρόντισε να πάει σε αυτό ακόμη και οπλισμένος με σουγιά.

Μάλιστα, η αποφασιστικότητά του να την βρει προκύπτει και από το γεγονός ότι ταξίδεψε μία ημέρα πριν το έγκλημα και διανυκτέρευσε σε παγκάκι.

Το ποινικό παρελθόν του δράστη

Ο ίδιος είχε απασχολήσει το 2012 για συμμετοχή του σε επεισόδια έξω από την Βουλή και είχε κατηγορηθεί για βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικό των ΜΑΤ, το 2016 είχε συλληφθεί για μία κλοπή στο Αιγάλεω και το 2022 στην Ομόνοια για κατοχή βεγγαλικών.

Στο σημείο που έγινε το έγκλημα, την Αστυνομία αρχικά την κάλεσε ένας περαστικός που είδε το άψυχο και αιμόφυρτο σώμα της άτυχης κοπέλας στο κιόσκι του ποδηλατόδρομου και λίγο μετά κάλεσε και ο ίδιος ο δράστης που επικαλέστηκε τον ισχυρισμό της δήθεν επίθεσης από αγνώστους.

Εκείνος βρέθηκε σε πυκνή βλάστηση σε μία απόσταση από το θύμα έχοντας τραύματα στον θώρακα εκ των οποίων ένα βαθύ. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο δράστης ομολόγησε επίσης πως πέταξε το όπλο του φόνου σε κάποιο σημείο λίγο μετά το κιόσκι και οι αστυνομικοί το βρήκαν και το έχουν μεταφέρει για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Στην κατοχή του δράστη όμως δεν βρέθηκε ούτε το κινητό του, το οποίο εκτιμάται ότι πιθανόν πέταξε, ενώ βρέθηκε μόνο το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας το οποίο έχει μεταφερθεί επίσης στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.

Στο Νοσοκομείο μετέβη ο εισαγγελέας Θεσπρωτίας που του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον Ανακριτή την Πέμπτη.

Πηγή: news247.gr