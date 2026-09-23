Πάνω από 2.200 κλήσεις πανελλαδικά για κράνος

Πάνω από 2.200 παραβάσεις βεβαιώθηκαν πανελλαδικά την 64η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών.

Ειδικότερα από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 21.522 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.990 παραβάσεις σε οδηγούς (20 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 227 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά μεταξύ των παραβάσεων οι 1.351 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (20 διανομείς), 199 επιβάτες δίκυκλων, 614 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 25 οδηγούς “γουρουνών”.

Πιο αναλυτικά ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

847 στην Αττική, 333 στο Νότιο Αιγαίο, 285 στα Ιόνια Νησιά, 220 στην Δυτική Ελλάδα, 143 στην Κρήτη, 84 στη Θεσσαλία, 67 στη Θεσσαλονίκη, 56 στην Πελοπόννησο, 50- στην Κεντρική Μακεδονία, 41 στη Στερεά Ελλάδα, 31 στην Ήπειρο, 29 στο Βόρειο Αιγαίο, 22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και 9 στη Δυτική Μακεδονία.