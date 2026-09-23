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Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026 13:20

39χρονος με 3 τσιγαριλίκια στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

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39χρονος με 3 τσιγαριλίκια στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

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Για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών συνελήφθη ένας 39χρονος προχθές στην Καλαμάτα.

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας εντόπισαν τον 39χρονο στη Δυτική Παραλία το πρωί της Δευτέρας, ενώ είχε πάνω του τρία τσιγαριλίκια, τα οποία κατασχέθηκαν.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κατηγορία Αστυνομικά
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