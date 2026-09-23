39χρονος με 3 τσιγαριλίκια στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας εντόπισαν τον 39χρονο στη Δυτική Παραλία το πρωί της Δευτέρας, ενώ είχε πάνω του τρία τσιγαριλίκια, τα οποία κατασχέθηκαν.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026 13:20
39χρονος με 3 τσιγαριλίκια στη Δυτική Παραλία ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών συνελήφθη ένας 39χρονος προχθές στην Καλαμάτα.
Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας εντόπισαν τον 39χρονο στη Δυτική Παραλία το πρωί της Δευτέρας, ενώ είχε πάνω του τρία τσιγαριλίκια, τα οποία κατασχέθηκαν.
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