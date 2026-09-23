39χρονος με 3 τσιγαριλίκια στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας εντόπισαν τον 39χρονο στη Δυτική Παραλία το πρωί της Δευτέρας, ενώ είχε πάνω του τρία τσιγαριλίκια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.