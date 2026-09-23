Προσλήψεις συμβασιούχων για ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας

Οι δύο σχετικές εισηγήσεις αφορούσαν την πρόσληψη έξι ατόμων βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας και δύο ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση, οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των πέντε ΚΔΑΠ της Φάρις, στα οποία μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί περίπου 160 παιδιά μέσω voucher του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2026-2027.

Η πρώτη απόφαση αφορά έξι άτομα προσωπικού καθαριότητας, τετράωρης και πενθήμερης απασχόλησης. Το προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες των ΚΔΑΠ που στεγάζονται στο 8ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο, στο Δημοτικό Σχολείο Βέργας, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Παραλίας.

Στην εισήγηση τονίστηκε ότι η Φάρις δεν διαθέτει επαρκές μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας, ενώ η καθαριότητα των χώρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των δομών.

Κατά τη συζήτηση, ο πρόεδρος της Φάρις Παντελής Δρούγας στάθηκε στη δυσκολία εξεύρεσης ενδιαφερομένων για δίμηνες συμβάσεις. Όπως ανέφερε, η μικρή χρονική διάρκεια της απασχόλησης λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ για ορισμένους υποψηφίους τίθεται και το ζήτημα της απώλειας της κάρτας ανεργίας.

Η δεύτερη εισήγηση που εγκρίθηκε αφορά την πρόσληψη δύο εκπαιδευτικών, επίσης με τετράωρη, πενθήμερη απασχόληση και διάρκεια σύμβασης έως δύο μήνες.

Πρόκειται για μία θέση ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών και μία θέση ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης και Κοινωνικής Πολιτικής.

Η ανάγκη ενίσχυσης του εκπαιδευτικού προσωπικού συνδέεται τόσο με την τήρηση της προβλεπόμενης αναλογίας προσωπικού και παιδιών όσο και με κενό που δημιουργήθηκε μετά την παραίτηση εκπαιδευτή των ΚΔΑΠ τον Αύγουστο. Η Φάρις εκτιμά ότι απαιτείται άμεση προσωρινή κάλυψη των αναγκών, μέχρι να προχωρήσουν οι διαδικασίες για πιο μακροχρόνια στελέχωση των δομών.

Στη συζήτηση παρενέβη ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Θανάσης Τσιγαρίδης, προτείνοντας να εξεταστεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στις ειδικότητες και νηπιαγωγοί. Όπως υποστήριξε, το αντικείμενο των σπουδών τους σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη λειτουργία των ΚΔΑΠ.

Το κόστος των συγκεκριμένων προσλήψεων προβλέπεται να καλυφθεί από τους πόρους του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν οι δομές της Φάρις.

ΟΚΤΩ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - «ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΑΝ» ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις» ενέκρινε και την εισήγηση για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Εικαστικό Εργαστήρι για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η σχετική διαδικασία αφορούσε την κάλυψη θέσεων δασκάλων ζωγραφικής και κεραμικής, με την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης να εξετάζει συνολικά οκτώ αιτήσεις υποψηφίων.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της μοριοδότησης, η επιτροπή αποδέχθηκε την εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εικαστικού τομέα, Παναγιώτη Λαμπρινίδη, και πρότεινε την πρόσληψη και των οκτώ υποψηφίων, κρίνοντας ότι ο συγκεκριμένος αριθμός εκπαιδευτικών είναι αναγκαίος για την πλήρη κάλυψη του εβδομαδιαίου προγράμματος.

Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ το κόστος μισθοδοσίας προβλέπεται να καλυφθεί από τα δίδακτρα των σχολών.

Κατά τη συζήτηση, ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης έκανε λόγο για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική ομάδα με τα κατάλληλα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη ανταπόκριση που καταγράφεται φέτος στο Εικαστικό Σχολείο.

Όπως ανέφερε, οι εγγραφές έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τα περισσότερα τμήματα να διαθέτουν πλέον λίστες αναμονής.

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον για το νέο τμήμα αργυροχρυσοχοΐας, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, να εξετάζεται ήδη η δημιουργία και δεύτερου τμήματος.

Στη συνεδρίαση παρενέβη και η Πελαγία Πολυχρονοπούλου, εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «Τέρψις», προτείνοντας τη δημιουργία πρωινού τμήματος κεραμικής, καθώς, όπως σημείωσε, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από πολίτες.

Ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης εξήγησε ότι στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί, καθώς για τη λειτουργία του κτηρίου απαιτείται η παρουσία επιστάτη, ενώ το σημερινό ωράριο διαμορφώνεται από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημιουργία νέων τμημάτων στην κεραμική δεν είναι απλή διαδικασία, καθώς απαιτείται σειρά ενεργειών. Υπενθύμισε μάλιστα ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν σημειωθεί δύο παραιτήσεις εκπαιδευτικών μέσα στο πρώτο δίμηνο, γεγονός που είχε δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στη λειτουργία του προγράμματος.

Τ.Αν.