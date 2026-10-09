Δήμας: Νέες υποσχέσεις για Πύργος – Τσακώνα, ικανοποίηση για πορεία έργων στο Καλαμάτα – Μεθώνη

Τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει η κυβέρνηση για τον δρόμο Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, το καταληκτικό τμήμα της Ολυμπίας Οδού, με την ελπίδα να ολοκληρωθούν για ενταχθεί και να υλοποιηθεί.

Αυτό επισήμανε χθες στην Καλαμάτα στο περιθώριο της υπογραφής της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Ο υπουργός αναγνώρισε ότι μετά την παράδοση του τμήματος Πάτρα – Πύργος έχουν αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία.

Για τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος - Μεθώνη εκτίμησε ότι “θα μπορέσουμε να είμαστε κανονικά εντός του χρονοδιαγράμματος”.

Αναλυτικά, ο υπουγός Χρ. Δήμας σημείωσε: “Οπως έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα από τα έργα που προχωράμε κανονικά. Είναι μια διαδικασία που είναι ανοιχτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συνεχίζουμε. Είμαστε κοντά στο να φύγει ο φάκελος, αλλά είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται με την Ε.Ε. Εχει να κάνει και με τις κυκλοφοριακές μελέτες και ήταν κάτι που ήταν απαραίτητο. Διότι από τη στιγμή που δώσαμε το Πάτρα – Πύργος την περασμένη χρονιά, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα και τα κυκλοφοριακά, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία

Συνεπώς, μπορώ να επιβεβαιώσω για μια ακόμα φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. συνεχίζονται σε πάρα πολύ καλό βαθμό και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, όταν έχουμε καταλήξει και με τους Ευρωπαίους. Οσο το δυνατόν νωρίτερα, από τη δική μας πλευρά πιέζουμε για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση.

* Το ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος Μεθώνη συνεχίζει κανονικά εντός του χρονοδιαγράμματος. Τις εργασίες τις βλέπουμε. Εχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά νομίζω ότι και εκεί πέρα θα μπορέσουμε να είμαστε κανονικά εντός του χρονοδιαγράμματος, όπως έχουμε πει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και για τη Μεσσηνία και για τη νότια Πελοπόννησο. Ενα έργο που πραγματικά είναι απολύτως απαραίτητο και γι’ αυτό τον λόγο το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και μαζί με την ανάδοχο εταιρεία”.