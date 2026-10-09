Η ΕΛΑΣ Μεσσηνίας για τις κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία

“Οι εικόνες των Γάλλων μαθητών που ξεσηκώνονται δεν είναι αποκομμένες από τη δική μας πραγματικότητα. Είναι το καθρέφτισμα της ίδιας οργής απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την παιδεία όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα και κόστος”.

Αυτό επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Και για την ελληνική πραγματικότητα σημειώνει πως “η υπεράσπιση της δημόσιας, ποιοτικής και πραγματικά δωρεάν παιδείας δεν είναι μια στενά μαθητική διεκδίκηση, αλλά καθήκον κάθε δημοκρατικού πολίτη που αρνείται να θυσιάσει το δικαίωμα στη μόρφωση στον βωμό των κερδών”.

Σε ανακοίνωσή της η Σ.Ε. Μεσσηνίας της ΕΛΑΣ αναφέρει:

“Υπάρχουν στιγμές που η φωνή των παιδιών γίνεται πιο δυνατή από τα τείχη της αδιαφορίας και της καταστολής. Αυτό συμβαίνει στους γεμάτους πάθος και οργή μαθητικούς αγώνες στη Γαλλία, σε πέντε ακόμα χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Αθήνα. Χιλιάδες παιδιά βγήκαν στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στο όνειρο, θυμίζοντας τον Μάη του 1968.

Αντιστέκονται στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ισοπεδώνουν τη δημόσια παιδεία, τη λιτότητα και την αδιαφορία των κυβερνώντων που στερεί βιβλία, αξιοπρεπείς σχολικές αίθουσες και εκπαιδευτικούς. Η χαρακτηριστική περίπτωση της μη εγγραφής πάνω από 400 πρωτοετείς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Η αλληλεγγύη της κοινωνίας, συνδικάτων, φορέων, δημάρχων, γονιών είναι συγκινητική και υποδηλώνει τη μεγάλη αξία των κοινωνικών συμμαχιών πάντα και παντού.

Οι εικόνες των Γάλλων μαθητών που ξεσηκώνονται δεν είναι αποκομμένες από τη δική μας πραγματικότητα. Είναι το καθρέφτισμα της ίδιας οργής απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την παιδεία όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα και κόστος. Η κρατική αδιαφορία, η σκόπιμη υποχρηματοδότηση και η υποβάθμιση των σχολείων είναι μια συνειδητή επιλογή των κυβερνώντων στην χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο να παραδώσουν τη γνώση στα ιδιωτικά συμφέροντα και να μετατρέψουν τα σχολεία σε εργοστάσια παραγωγής φθηνού, ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού.

Αυτή η συγκλονιστική κοινωνική συμμαχία που βλέπουμε στη Γαλλία αποτελεί τον μοναδικό δρόμο και για την ελληνική πραγματικότητα. Είναι επιτακτική ανάγκη να σημάνει συναγερμός σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και να δημιουργηθεί ένα αρραγές μέτωπο συστράτευσης. Γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι και φοιτητές οφείλουμε να σταθούμε σαν μια γροθιά δίπλα στους μαθητές μας, απέναντι στην κρατική αδιαφορία και τις πολιτικές που εμπορευματοποιούν τη γνώση. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε αμέτοχοι την υποβάθμιση του μέλλοντος των παιδιών μας. Η υπεράσπιση της δημόσιας, ποιοτικής και πραγματικά δωρεάν παιδείας δεν είναι μια στενά μαθητική διεκδίκηση, αλλά καθήκον κάθε δημοκρατικού πολίτη που αρνείται να θυσιάσει το δικαίωμα στη μόρφωση στον βωμό των κερδών”.

Για το πρόγραμμα του κόμματος παρατηρεί: “Η ΕΛ.Α.Σ. έχει δημοσιοποιήσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την Παιδεία και ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (συνοπτικά): 1) Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και εισαγωγή στα ΑΕΙ με αναβαθμισμένο απολυτήριο, 2) ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών, 3) μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, 4) προσανατολισμό σε ένα νέου τύπου Λύκειο αλλά και αναπροσανατολισμό της Τεχνικής Εκπαίδευσης, 5) στήριξη και στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Όλα αυτά, μαζί με άλλα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας μας, απαιτούν πολιτική αλλαγή, με αλλαγή πολιτικής. Από τις επερχόμενες κρίσιμες εθνικές εκλογές και το αποτέλεσμά τους θα κριθεί το μέλλον της παιδείας αλλά και της πατρίδας μας”.