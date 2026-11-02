Ο Αλέξης Τσίπρας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας: “Θα θέσουμε σε προτεραιότητα το ΕΣΥ”

Τη δέσμευσή του ότι “θα θέσουμε σε προτεραιότητα το ΕΣΥ, τον δημόσιο χώρο, όχι την υψηλή κερδοφορία και τα υπερκέρδη του ιδιωτικού τομέα”, σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Αλέξης Τσίπρας σήμερα το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, σε συνάντησή του με τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, στο αμφιθέατρο του ιδρύματος.

Τόνισε ότι “χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση με ευρύτερες δυνάμεις, με συμπαγή αντίληψη για τις αναγκαίες αλλαγές. Να κάνουμε στην άκρη τα συμφέροντα και να ενισχύσουμε τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας”.

Ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε ότι “αυξήσουμε τους μισθούς 500 ευρώ και θα αποκαταστήσουμε την αδικία σε βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές”.

Αρχικά, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παρατήρησε ότι “κάθε χρόνο και χειρότερο είναι το ΕΣΥ” και ανέφερε πως “διαχειριστήκαμε το ΕΣΥ σε περίοδο μεγάλης κρίσης, το παραλάβαμε σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση, με τους ανασφάλιστους έξω από την υγειονομική κάλυψη, με τα 5εύρα στα Νοσοκομεία. Προσπαθήσαμε και καλύψαμε τις πολύ μεγάλες ανάγκες, αλλά και τότε τα προβλήματα του ΕΣΥ ήταν πολύ μεγάλα”.

Επικρίνοντας τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη, επισήμανε ότι “παρότι βγήκαμε από τη χρεωκοπία και τα μνημόνια και είχαν 36 δις. από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο έργα καλλωπισμού έχουν γίνει”.

Μίλησε για πολύ μεγάλες ελλείψεις και χαμηλές αμοιβές, υπογραμμίζονας πως “τα 7 αυτά χρόνια η ακρίβεια έχει πιάσει ταβάνι, το κόστος ζωής έχει ανέβει κατά 80% και 100%”.

Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε μισθούς και αγοραστική δύναμη που υπολείπονται και σημείωσε ότι “η πολιτική επιλογή είναι να απαξιωθεί το ΕΣΥ. Είμαστε η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες στην ιδιωτική υγεία και τις χαμηλότερες στη δημόσια. Τα προβλήματα δεν λύνονται με Α και ΟΥ ούτε με επικοινωνιακές φιέστες, αλλά με συγκροτημένες πολιτικές ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, με αυξήσεις και ένα σχέδιο για να παρέχεται η περίθαλψη που αξίζει”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Απόστολος Σαπουντζής χαρακτήρισε σοβαρό πρόβλημα την υποστελέχωση και αναφέρθηκε στα ζητήματα με τους παθολόγους, τις δυσβάστακτες εφημερίες και τις άγονες προκηρύξεις.

Επισήμανε πως “δεν φαίνεται λύση στον ορίζοντα, είμαι ο μόνος γαστρεντερολόγος στο Νοσοκομείο, 181 κενές θέσεις έχουν καλυφθεί με προσωρινές λύσεις”.

Παρατήρησε ότι “δεν δουλεύει κάθε μέρα ο μαγνητικός τομογράφος, δεν υπάρχει προσωπικό να τον δουλέψει” και αναρωτήθηκε “αφού δεν έρχεται παθολόγος στην Καλαμάτα, τι συζητάμε;”.

Ο κ. Σαπουντζής σημείωσε ότι “στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Δεν μπορούν να δουλεύουν, όπως δουλεύουν καθημερινά. Δεν θέλει να μείνει κανένας από το νοσηλευτικό προσωπικό”. Και αναρωτήθηκε “με 800 ευρώ ένας νέος γιατρός μπορεί να ζήσει στην Καλαμάτα;”.

Ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Τσιλίκας είπε ότι “195 εργαζόμενοι είναι με ελαστικές μορφές εργασίας. Βρίσκονται 10 χρόνια σε ομηρία, με ανανέωση συμβάσεων κάθε 3 μήνες κι ένα χρόνο” και ζήτησε να γίνουν αορίστου χρόνου.

Παρατήρησε ότι τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου και οι μαίες δεν έχουν ενταχθεί στα ανθυγιεινά και πως στο Ακτινολογικό είναι καλυμμένες οι μισές οργανικές θέσεις των τεχνολόγων. Πρόσθεσε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν οι διοικητικές υπηρεσίες και ζήτησε να τους δοθεί το χαμηλότερο επίπεδο των ανθυγιεινών.

Η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου παρατήρησε ότι χωρίς ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ δεν γίνεται τίποτα, μίλησε για τους χαμηλότερους μισθούς, τους γιατρούς που δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά, την υπερεργασία, τις 8 με 10 εφημερίες τον μήνα που υπερφορολογούνται.

Ζήτησε “να αλλάξει η πολιτική απέναντι στο ΕΣΥ”, είπε πως “δουλεύω κι έξω, για να μπορέσω να ζήσω” και σημείωσε: “Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα στηρίξουμε τη δημόσια υγεία. Να υπάρξει χαρτογράφηση των αναγκών της υγείας της κοινωνίας, πόσα Νοσοκομεία και πόσα Κέντρα Υγείας χρειάζονται και στελέχωση των ΤΕΠ. Κλινικές βρίσκονται σε οριακή κατάσταση στελέχωση των ΤΕΠ. Νιώθουμε τμήμα ενός συστήματος που καταρρέει και μας παίρνει μαζί του. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε ελπίδα”.

Εργαζόμενη ρώτησε “πρέπει να πληρώσω τα τελευταία 10 χρόνια για να μπω στα βαρέα και ανθυγιεινά;” και παρατήρησε “ο μισθός μου είναι το ίδιο που έπαιρνα και το 2012, άντε και ένα πενηντάρικο παραπάνω”.

Εργαζόμενος στο Τεχνικό Τμήμα ανέφερε ότι προσλήφθηκε με 2ετή σύμβαση κι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και σημείωσε: “Αν δεν επαναπροσληφθούμε, θα μείνουν 4 υπάλληλοι στο τμήμα. Και στην Ουγκάντα οι εργαζόμενοι αυτοί γίνονται αορίστου”.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς είπε ότι είναι περισσότερα τα προβλήματα στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στα Κέντρα Υγείας και στάθηκε ιδιαίτερα στο Κ.Υ. της Μάνης.

Ο Θεόδωρος Ντέντες από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας ανέφερε ότι τα πιο πολλά περιστατικά διακομίζονται στην Καλαμάτα, παρατήρησε πως “το Νοσοκομείο Καλαμάτας ζητάει βοήθεια από την Κυπαρισσία σε παιδιάτρους και παθολόγους” και ζήτησε να εγκριθούν οι προτάσεις για τα νέα οργανογράμματα.

Η μαία Βασιλική Τσιγώνια μίλησε για μεγάλη απογοήτευση που υπάρχει, για τον κόσμο που τα βάζει με το νοσηλευτικό προσωπικό και την εξουθένωση αυτών που δουλεύουν νυχτερινές βάρδιες. Ζήτησε “να μην μετακινούμαστε από το ένα τμήμα στο άλλο, να δοθούν κίνητρα να έρθουν εργαζόμενοι στο δημόσιο” και σημείωσε: “Και οι καθαρίστριες υποφέρουν, δεν θα μείνει άνθρωπος στο Νοσοκομείο”.

Ο εργαζόμενος Παναγιώτης Χαλβατσιώτης πρότεινε “να φτιαχθεί ένας υγειονομικός χάρτης και υπάρξει ενδιαφέρον για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς όλα τα περιστατικά έρχονται στα Επείγοντα και γίνεται πανικός”. Μίλησε για κομματικές προσλήψεις στις διοικήσεις των Νοσοκομείων, για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση.

Ο Βασίλης Μαστορίδης, μέλος στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, εξέφρασε επιφυλάξεις για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που δίνονται.

Ο γιατρός Μανώλης Μάκαρης, εκπρόσωπος των γιατρών στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, παρατήρησε ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχει Νοσοκομείο αναφοράς και αναγκάζονται να κάνουν διακομιδές στην Αθήνα. Επισήμανε ότι υπάρχουν μόνο μία ογκολόγος στην Καλαμάτα κι ένας στην Τρίπολη και οι καρινοπαθείς ζουν ένα γολγοθά.

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Υγείας της ΕΛΑΣ– γιατρός Γιώργος Μπουλμπασάκος μίλησες για “δύο θλιβερές πρωτιές της χώρας μας. Είμαστε πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και τελευταίοι στις δημόσιες δαπάνες” και σημείωσε μεταξύ άλλων: “Μπορούμε να βρούμε γιατρούς, αν έχουν αξιοπρεπείς μισθούς κι επιστημονική εξέλιξη. Σε ένα βάθος 4ετίας θα εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς μισθούς, 500 ευρώ αύξηση για όλο το προσωπικό των Νοσοκομείων, διεύρυνση της απογευματινής λειτουργίας χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης. Θα αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια των μισθών. Ο χάρτης υγείας θα μας πει, θα καθορίσει τι πρέπει να γίνει. Η επιλογή μας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ”.

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε ότι “αυτοί που κυβερνούν τα τελευταία 7 χρόνια, έχουν ανοίξει τον δρόμο στην ιδιωτική υγεία. Η καλύτερη επιβεβαίωση για την απαξίωση της δημόσιας υγείας είναι ότι έχει 3 χρόνια τώρα τον Γεωργιάδη υπουργό. Δεν δικαιολογείται να καταρρέει το ΕΣΥ, είχαν 80 δις. παραπάνω να διαχειριστούν. Δνουν όλες τις δυνατότητες στα πολύ μεγάλα συμφέροντα. Σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο είπαμε 500 ευρώ αύξηση. Ναι στον υγειονομικό χάρτη, στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην αύξηση των μισθών”.