Μητσοτάκης από Καλαμάτα: Απαντάμε με χειροπιαστό έργο σε όσους θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω

Με τα μεγάλα έργα υποδομής της Μεσσηνίας στο επίκεντρο και αιχμές προς την αντιπολίτευση ξεκίνησε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία του οδικού άξονα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος–Μεθώνη και τον σχεδιασμό αναβάθμισης του αεροδρομίου Καλαμάτας, ενώ εγκαινίασε τη Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης.

Στις δηλώσεις του συνέδεσε την πρόοδο των έργων με την ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, προβάλλοντας την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων ως απάντηση στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση.

«Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας.

Ένας από τους βασικούς σταθμούς της επίσκεψης ήταν το εργοτάξιο του νέου οδικού άξονα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος–Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών σε ένα έργο που αναμένεται να βελτιώσει τη σύνδεση της Καλαμάτας με τη νοτιοδυτική Μεσσηνία, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», η ενημέρωση επικεντρώθηκε στο σχέδιο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Η αναβάθμιση της αεροπορικής πύλης της Μεσσηνίας αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στα έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κατά την τελετή εγκαινίων της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος. Χαρακτήρισε τη μονάδα σημαντική επένδυση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν υποδομές που, παρότι δεν βρίσκονται καθημερινά στο προσκήνιο, έχουν ουσιαστική αξία για το περιβάλλον. Αναφερόμενος στη λειτουργία της, στάθηκε στην επεξεργασία της λυματολάσπης και στη δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού στον πρωτογενή τομέα.

Αναφερόμενος στους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει περίπου 50 δισ. ευρώ, ενδεχομένως και περισσότερα, από τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εξέφρασε την ελπίδα η σχετική διαπραγμάτευση να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο και σημείωσε ότι η εμπειρία από τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποτελέσει σημαντικό οδηγό για την επόμενη επταετία.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλάμβανε και μια στάση στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε για καφέ στο Πανελλήνιο, μαζί με βουλευτές και στελέχη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σε πιο χαλαρό κλίμα μετά τις επισκέψεις στα έργα.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο της «Ε»