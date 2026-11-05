Μητσοτάκης από την Καλαμάτα: Τα 6+2 νέα μέτρα για τη στήριξη των δήμων

Πακέτο οικονομικής στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα.

Οι ανακοινώσεις αφορούν κρίσιμους τομείς της λειτουργίας των δήμων, από τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του οδικού δικτύου έως την ανακύκλωση και την κάλυψη των οφειλών για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε έξι βασικές πρωτοβουλίες και δύο επιπλέον ενεργειακές παρεμβάσεις, συνδέοντας την εφαρμογή τους με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Για ορισμένα μέτρα προβλέπεται άμεση χρηματοδότηση, ενώ άλλα εξαρτώνται από την ομαλοποίηση των συνθηκών στις αγορές καυσίμων και ενέργειας.

Πόροι για ανακύκλωση και εξόφληση οφειλών

Η πρώτη παρέμβαση προβλέπει την άμεση πίστωση 300 εκατ. ευρώ στους δήμους από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα χρήματα θα αξιοποιηθούν από τους ίδιους τους δήμους για έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

Παράλληλα, μέσα στον Νοέμβριο προβλέπεται να διατεθούν 240 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς παρόχους ενέργειας. Η χρηματοδότηση αφορά συσσωρευμένες οφειλές που επιβαρύνουν τους δημοτικούς προϋπολογισμούς.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται και η αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%, με τα πρόσθετα έσοδα να κατευθύνονται στην Αυτοδιοίκηση.

Ενίσχυση για σχολεία και δημοτικούς δρόμους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Πρόκειται για χρηματοδότηση που συνδέεται με τις ανάγκες επισκευών και παρεμβάσεων στις σχολικές υποδομές, την ευθύνη των οποίων έχουν οι δήμοι.

Για την εσωτερική οδοποιία προανήγγειλε πρόσθετους πόρους 200 εκατ. ευρώ ετησίως μέσω ειδικού τέλους. Η ενεργοποίηση της παρέμβασης, ωστόσο, τοποθετήθηκε μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στην αγορά καυσίμων, χωρίς να προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την προμήθεια μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση από τοπικές μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ρύθμιση χρεών και ειδικό τιμολόγιο ρεύματος

Ξεχωριστό σκέλος των ανακοινώσεων αποτελεί η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ προβλέπεται πρόσθετη ρύθμιση εκκρεμών χρεών των δήμων, έως το ποσό των 60 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη δημιουργία ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους. Όπως διευκρίνισε, η σχετική διαδικασία θα δρομολογηθεί όταν καταγραφεί η πρώτη αποκλιμάκωση της αναταραχής στην αγορά ενέργειας.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο και η πολιτική αντιπαράθεση

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πιέσεις της διεθνούς συγκυρίας και υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις βασίζονται στις σημερινές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

«Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό», σημείωσε, δηλώνοντας ότι επιλέγει συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις.

Η ομιλία περιλάμβανε και κριτική προς την αντιπολίτευση, με αφορμή την ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με το ιδιωτικό χρέος. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίπτουν ρυθμίσεις οι οποίες, κατά την κυβέρνηση, ενισχύουν την προστασία των δανειοληπτών.