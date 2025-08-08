ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας: “Σιωπή – συνενοχή των βουλευτών της Ν.Δ.”

Μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα απευθύνει στους βουλευτές Μεσσηνίας της Ν.Δ., η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και τους κατηγορεί για “σιωπή – συνενοχή” και πως “αποδεικνύεστε επιζήμιοι για τα συμφέροντα της χώρας και τραγικά λίγοι για τις προοπτικές της Μεσσηνίας”.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της – “δημόσιο ερώτημα προς τους βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ”, η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημειώνει:

“Την ώρα που η χώρα διασύρεται στον ευρωπαϊκό Τύπο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση και οι βουλευτές της σιωπούν.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαβιβάσει στη Δικαιοσύνη δικογραφία, στην οποία υπουργοί και ανώτεροι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης κατονομάζονται ως ύποπτοι για συνέργεια σε μαζική απάτη με γεωργικές ενισχύσεις, με στόχο την εξαπάτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα που, όλοι μας καλούμαστε να πληρώσουμε πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ για διοικητικές παραλείψεις.

Στην πρόσφατη κοινοβουλευτική διαδικασία – παρωδία, η κυβέρνηση της ΝΔ, με τις ψήφους των βουλευτών της και τη βοήθεια πρόθυμων συμμάχων (εξ’ ακροδεξιών), απέκλεισε τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, καταστρατηγώντας τον Κανονισμό της Βουλής, το Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική τάξη, με παράτυπες επιστολικές ψήφους, αποχές και σιωπές.

Η ίδια η δικογραφία χαρακτηρίζει την υπόθεση ως «εγκληματική οργάνωση», στην οποία εμπλέκονται πολιτικά στελέχη της ΝΔ.

Λίγες μέρες μετά, αποκαλύπτεται ότι στελέχη της ΝΔ – ανάμεσά τους υποψήφια βουλευτής και επικεφαλής Τομέα Κοινοτικών Πόρων – μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα, φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η υπόθεση φέρεται να ερευνάται και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ρωτάμε ευθέως τους βουλευτές Μεσσηνίας της ΝΔ: Με τη στάση σας στην ψηφοφορία, καλύψατε ή όχι τους Βορίδη και Αυγενάκη; Αυτή είναι η κάθαρση, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια που θέλετε για τη χώρα; Έτσι «πονάτε» τις Μεσσήνιες και τους Μεσσήνιους αγρότες και κτηνοτρόφους, που παλεύουν με θεομηνίες, ζωονόσους, αδικίες, κουτσουρεμένες και καθυστερημένες αποζημιώσεις;

Θυσιάζετε τις προοπτικές του έθνους, της πατρίδας και της υπαίθρου, μαζί με τις αξίες της Δημοκρατίας, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δικαιοσύνη, στο βωμό του κομματικού συμφέροντος και της συγκάλυψης.

Δυστυχώς, αποδεικνύεστε επιζήμιοι για τα συμφέροντα της χώρας και τραγικά λίγοι για τις προοπτικές της Μεσσηνίας.

Κρατάτε τον τόπο δέσμιο παθών και συμφερόντων, δεκαετίες πίσω, ενώ χιλιάδες συμπολίτες μας εγκαταλείπουν την ύπαιθρο και τη χώρα. Κι εσείς, την ίδια ώρα, αρκείστε σε φωτογραφίες και πολιτικαντισμούς του ’50.

Οι Μεσσήνιοι παραγωγοί δεν ζητούν χάρες. Ζητούν ισονομία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Θα τοποθετηθείτε δημόσια ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε; Γιατί σε τόσο σοβαρά ζητήματα η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή”.