Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής (ΨΔΑ): Μέτρο ανεφάρμοστο, αχρείαστο και μακριά από την πραγματικότητα της υπαίθρου

Του Μανώλη Μάκαρη, επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος»

Η υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (ΨΔΑ) από την 1η Δεκεμβρίου για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων παρουσιάζεται ως «εκσυγχρονισμός». Στην πράξη όμως, απαιτεί από τον παραγωγό να γίνει… λογιστής μέσα στο χωράφι.

Λάπτοπ και ίντερνετ στον ελαιώνα;

Η εφαρμογή του ΨΔΑ προϋποθέτει ότι ο παραγωγός θα εκδώσει ηλεκτρονικό παραστατικό πριν μεταφέρει τα προϊόντα του. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι ζητείται από τον αγρότη:

1.Να έχει λάπτοπ ή τάμπλετ στο χωράφι.

2.Να έχει σταθερό ίντερνετ ή 4G/5G σήμα μέσα σε ελαιώνες, ρεματιές και πλαγιές.

3.Να συμπληρώνει ψηφιακές φόρμες την ώρα της συγκομιδής.

4.Να διαθέτει επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες.

5.Να σταματά το τρακτέρ ή το αγροτικό για να «ανεβάζει» δεδομένα σε πλατφόρμες.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς παράλογη. Είναι εντελώς ξένη προς την αγροτική πραγματικότητα της Πελοποννήσου, όπου μεγάλα τμήματα της υπαίθρου δεν έχουν ούτε αξιόπιστο σήμα κινητής τηλεφωνίας. Είναι αδιανόητο να ζητείται από τον παραγωγό να κουβαλάει όλη τη γραφειοκρατία του γραφείου μέσα στο χωράφι, την ώρα που η δουλειά του απαιτεί συγκέντρωση, κόπο και σωματική εξουθένωση.

Ένα μέτρο αχρείαστο και γραφειοκρατικό

Πέρα από ανεφάρμοστο, το μέτρο είναι σε μεγάλο βαθμό και αχρείαστο. Στα ελαιοτριβεία και στα σημεία παραλαβής εκδίδεται ήδη Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, το οποίο καταγράφει επακριβώς τις παραδιδόμενες ποσότητες, συνδέεται με το ΑΦΜ του παραγωγού, αποτελεί επίσημο φορολογικό παραστατικό και εξασφαλίζει τον έλεγχο της διακίνησης.

Επομένως, το ΨΔΑ δεν προσθέτει ουσιαστική διαφάνεια. Το μόνο που φέρνει είναι διπλή γραφειοκρατία, περισσότερες διαδικασίες, μεγαλύτερο άγχος και επιπλέον βάρη στις πλάτες των παραγωγών.

Οι φορείς προειδοποιούν, η Περιφερειακή Αρχή Πτωχού αποφεύγει τη συζήτηση

Η ΕΘΕΑΣ, συνεταιρισμοί και παραγωγικοί φορείς σε όλη τη χώρα έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη μέσα στο χωράφι, επιβαρύνει οικονομικά και πρακτικά τους αγρότες, κινδυνεύει να οδηγήσει σε αδικαιολόγητα πρόστιμα.

Παρά τη σύμπνοια σύσσωμης της αντιπολίτευσης υπέρ της συζήτησης, η Περιφερειακή Αρχή Πτωχού αρνήθηκε να συζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΨΔΑ από την 1η Δεκεμβρίου. Μια τέτοια στάση δείχνει αποστασιοποίηση από την πραγματική αγωνία του αγροτικού κόσμου της Πελοποννήσου.

Η θέση της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος»

Η παράταξή μας ζητά:

1.Άμεση συζήτηση του ζητήματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.Άσκηση ουσιαστικής πίεσης προς την Πολιτεία για τροποποίηση του μέτρου, με ρεαλιστικές λύσεις και σαφείς εξαιρέσεις για μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

3.Μεταβατική περίοδο χωρίς επιβολή προστίμων, ώστε να μην προστεθεί ακόμη ένα οικονομικό βάρος στον ήδη πιεσμένο αγροτικό κόσμο.

Η επαρχία δεν μπορεί να κυβερνάται με μέτρα που σχεδιάζονται σε γραφεία στην Αθήνα, χωρίς καμία επαφή με την καθημερινότητα της υπαίθρου.