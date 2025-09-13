Πρωθυπουργός και κυβέρνηση έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας

Η παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια παράσταση αυτοθαυμασμού. Ο κ. Μητσοτάκης αντί να δώσει λύσεις, μοίρασε ξανά ψεύτικες υποσχέσεις. Στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής του, οι Έλληνες βλέπουν την ακρίβεια να τσακίζει τα νοικοκυριά, τη στέγη να είναι άπιαστο όνειρο για τους νέους και τη μεσαία τάξη να διαλύεται.

Οι εξαγγελίες του δεν πείθουν κανέναν. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τα ψέματα. Όσα παρουσίασε για φορολογία και συντάξεις είναι αντιγραφή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ που πριν ένα χρόνο χαρακτήριζε «λαϊκισμό». Η κοροϊδία δεν έχει όρια, ενώ την ίδια στιγμή η διαφθορά, η αδιαφάνεια και η έλλειψη λογοδοσίας δηλητηριάζουν το κράτος.

Το Σάββατο, στις 19:30, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για την αλήθεια. Παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των νέων, την πάταξη της διαφθοράς και μια δίκαιη ανάπτυξη που θα μειώσει τις ανισότητες.

Είναι ώρα να γυρίσει η σελίδα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ φέρνει ξανά την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και την προοπτική για όλους τους Έλληνες.