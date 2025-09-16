Αδιαφορία της κυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Πρωθυπουργός, στις ανακοινώσεις του στη ΔΕΘ, απέδειξε για άλλη μια φορά την αδιαφορία της κυβέρνησης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τον κόσμο της εργασίας. Παρά τις δεκάδες τεκμηριωμένες προτάσεις που κατέθεσαν η ΕΣΕΕ, ΚΕΕΕ, τα Επιμελητήρια, οι εμπορικοί σύλλογοι και άλλοι παραγωγικοί φορείς, ο Πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε καμία από αυτές. Ούτε μία, ένα απίστευτο ρεκόρ αδιαφορίας και αλαζονείας.

Ενδεικτικά, οι φορείς ζήτησαν:

• Κατάργηση της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών βάσει ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος ή μείωσή της στο 50% ή 55%.

• Μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

• Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

• Μόνιμη μείωση των εργοδοτικών εισφορών.

• Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων.

• Νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με περισσότερες δόσεις (έως 120 ή 150) και διαγραφή προσαυξήσεων.

• Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

• Αύξηση των δανειοδοτήσεων και μείωση των τραπεζικών χρεώσεων και των προμηθειών POS.

• Λήψη μέτρων για σταθερό και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος.

• Απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης.

• Μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών.

• Ενίσχυση ελέγχων για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δεν μας προκαλεί έκπληξη αυτή η στάση της κυβέρνησης, καθώς οφείλεται στην επιλογή της να ενδιαφέρεται μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα καρτέλ. Στόχος της είναι η περαιτέρω συγκέντρωση πλούτου, βλέποντας την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών να οδηγείται στο λουκέτο.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αγνοήσει τις φωνές της πραγματικής οικονομίας, οδηγώντας σε αδιέξοδο χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το Κίνημα Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που αντιλαμβάνεται τις πραγματικές ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των ελεύθερων επαγγελματιών. Η στήριξή μας δεν είναι απλά μια υπόσχεση, αλλά μια δέσμευση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, με στοχευμένες πολιτικές που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη. Οι επόμενες εκλογές είναι μονόδρομος επιβίωσης και ανάκαμψης για τον κόσμο της εργασίας. Με την ψήφο τους, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιλέξουν το Κίνημα Δημοκρατίας, τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει πράξη το όραμα για μια ισχυρή και δίκαιη οικονομία.