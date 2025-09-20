Σκληρή μάχη στη Μεσσηνία για το Κοινοβούλιο - Πέντε κόμματα, από έναν βουλευτή

Από έναν βουλευτή παίρνουν πέντε κόμματα στη Μεσσηνία, αν επιβεβαιωθούν στην κάλπη οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Οι αναγωγές σε επίπεδο εδρών δίνουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα διεξαχθεί μια ιδιαίτερα σκληρή μάχη στη Μεσσηνία, τόσο μεταξύ κομμάτων όσο και υποψηφίων βουλευτών.

Στη Ν.Δ. αναμένεται μάχη μέχρις εσχάτων, μιας και η μία έδρα από τις τέσσερις που κατέχει σήμερα αποτελεί μια τεράστια ανατροπή σε σχεδιασμούς και βεβαιότητες. Η μία έδρα προκύπτει μάλιστα με εκτίμηση ψήφου για τη Ν.Δ. στο 30,5%.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της «Opinion Poll» για το «Action24», που δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ. καταγράφει 30,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%, η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7% και αμέσως μετά η Ελληνική Λύση με 11,5%. Το ΚΚΕ εμφανίζεται στο 7,4%, η Φωνή Λογικής στο 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2%, το ΜέΡΑ25 στο 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,7%, η ΝΙΚΗ στο 2,4%, η Νέα Αριστερά στο 1,6% και οι Σπαρτιάτες στο 1,3%.

Η κατανομή των εδρών

Με βάση, λοιπόν, αυτή την εκτίμηση αποτελέσματος και τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, η κατανομή εδρών στα κόμματα σε πανελλαδικό επίπεδο έχει ως εξής:

Ν.Δ. 125, ΠΑΣΟΚ 43, Πλεύση Ελευθερίας 36, Ελληνική Λύση 36, ΚΚΕ 23, ΣΥΡΙΖΑ 13, Φωνή Λογικής 13, ΜέΡΑ25 11.

Η κατανομή αυτή δίνει στη Μεσσηνία από μία έδρα σε:

Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ.

Η κατανομή αυτή είναι, βέβαια, αρκετά επισφαλής, ειδικά για τα μικρά κόμματα, των οποίων -όπως όλοι γνωρίζουμε- οι έδρες "κάνουν βόλτες" όλο το βράδυ των εκλογών. Αν δει κάποιος την πρόθεση ψήφου χωρίς την αναγωγή (που δίνει την εκτίμηση ψήφου), θα καταλάβει πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες και πόσο πιθανά είναι διάφορα σενάρια.

Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων:

* Η Ν.Δ. βρίσκεται στο 24,9%

* Το ΠΑΣΟΚ στο 11,4%

* Η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,6%

* Η Ελληνική Λύση στο 9,4%

* Το ΚΚΕ στο 6,1%

* Η Φωνή Λογικής στο 3,5%

* Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%

* Το ΜέΡΑ25 στο 2,8%

* Το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,2%

* Η ΝΙΚΗ στο 2%

* Η Νέα Αριστερά στο 1,3%

* Οι Σπαρτιάτες στο 1,1%

* Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 18,4%.

Η σημαντική δεξαμενή των αναποφάσιστων και οι μικρές διαφορές μεταξύ κομμάτων ενισχύουν την αστάθεια των συσχετισμών, καθιστώντας την τελική κατανομή εδρών ιδιαίτερα επισφαλή, ειδικά για τα κόμματα που κινούνται κοντά στο εκλογικό όριο.

Μάχη στη Ν.Δ

Για τη Νέα Δημοκρατία, τα νέα δεδομένα σηματοδοτούν μια ριζική αλλαγή στον τοπικό σχεδιασμό, καθώς από τις τέσσερις έδρες που κατείχε, ενδέχεται να περιοριστεί σε μία – ή, στην καλύτερη περίπτωση, δύο. Αυτό έχει προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό στο εσωτερικό του ψηφοδελτίου, με αυξημένο ενδιαφέρον για τη στάση που θα τηρήσει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος διατηρεί ισχυρό τοπικό έρεισμα. Το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό προκαλεί αναστάτωση και ανακατατάξεις, τόσο στην τοπική Ν.Δ. όσο και σε ολόκληρη την εκλογική γεωγραφία της Μεσσηνίας.

Σίγουρη έδρα το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με σταθερή δυναμική που του εξασφαλίζει – κατά τα φαινόμενα – μία έδρα στη Μεσσηνία. Παράλληλα, Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ Φωνή Λογικής και ΜΈΡΑ25 παλεύουν στήθος με στήθος, με τις μεταξύ τους διαφορές να κρίνονται κυριολεκτικά σε δεκαδικά ποσοστά τα οποία θα κρίνουν και το που παίρνουν έδρα. Ο πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς», Αλέξης Χαρίτσης, που είναι σήμερα βουλευτής Μεσσηνίας – είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ – δεν φαίνεται να επανεκλέγεται, με βάση τους υπάρχοντες κομματικούς συσχετισμούς.

Ο ρόλος των νέων σχηματισμών

Σημαντική επίδραση στον χάρτη της Μεσσηνίας μπορεί να έχουν και ενδεχόμενα νέα κόμματα, κυρίως από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Η πιθανότητα αυτοτελούς καθόδου θα μπορούσε να ανατρέψει τους υπάρχοντες συσχετισμούς και να αλλάξει πλήρως τη δυναμική της περιφέρειας.

Όλα δείχνουν ότι όσο πλησιάζει η τελική ευθεία προς τις εκλογές, ο ανταγωνισμός στη Μεσσηνία θα ενταθεί. Η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού, η αδυναμία εξασφάλισης αυτοδυναμίας από κάποιο κόμμα, οι πιθανές συμμαχίες αλλά και οι εσωκομματικές ισορροπίες διαμορφώνουν ένα εκλογικό περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό και ανοιχτό σε ανατροπές.