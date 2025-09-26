Ερώτηση ΚΚΕ για Οδοντοπροσθετικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας

Το ΚKE φέρνει στη Βουλή “την κραυγαλέα”, όπως αναφέρει, “περίπτωση του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, ενός από τα ελάχιστα τμήματα στην 6η ΥΠΕ που παρέχει οδοντοπροσθετικές υπηρεσίες, ενώ διαθέτει και οδοντοτεχνικό εργαστήριο” και σημειώνει:

“Το τμήμα αυτό, με ανυπολόγιστη κοινωνική προσφορά, εξυπηρετεί χιλιάδες ασφαλισμένους και ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τους οποίους η πρόσβαση σε οδοντοπροσθετικές εργασίες στον ιδιωτικό τομέα είναι πρακτικά αδύνατη. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ο μοναδικός οδοντίατρος που παρέχει οδοντοπροσθετικές υπηρεσίες βγαίνει σε αναγκαστική σύνταξη λόγω ηλικίας και ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη νέου οδοντιάτρου, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις που έχουν γίνει.

Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες είναι πανάκριβες και απλησίαστες για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το κόστος για μια πλήρη οδοντοστοιχία ξεπερνά κατά πολύ το μηνιαίο εισόδημα χιλιάδων συνταξιούχων και εργαζομένων με χαμηλούς μισθούς. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου τμήματος είναι συχνά η μοναδική διέξοδος για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να αποκαταστήσουν στοιχειωδώς τη στοματική τους υγεία και την αξιοπρέπειά τους.

Παρά τη σημασία του, το τμήμα λειτουργεί με μόνο έναν οδοντίατρο και μία οδοντοτεχνίτρια. Εξαιτίας μάλιστα των ελλείψεων σε προσωπικό, δεν μπορεί αξιοποιηθεί πλήρως ο υπάρχων εξοπλισμός, και ακολουθείται η πολιτική της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα, συνάπτοντας συμβάσεις με ιδιωτικά εργαστήρια, για εργασίες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Κ.Υ. με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό.

Η επικείμενη συνταξιοδότηση του μοναδικού οδοντιάτρου, μετά από σχεδόν 40 χρόνια προσφοράς, θα σημάνει ουσιαστικά λουκέτο στο τμήμα, αφού η μοναδική εναπομείνασα οδοντίατρος καλύπτει ήδη το θεραπευτικό τμήμα.

Πρόκειται για μια κατάσταση που αποτυπώνει την πολιτική της διαχρονικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας, της εκχώρησης υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Αποτέλεσμα είναι ακόμα και πλήρως εξοπλισμένα τμήματα, που έχουν πληρωθεί από το υστέρημα του λαού, να απαξιώνονται, με τους ασθενείς να πληρώνουν πανάκριβα από την τσέπη τους.

Η επιστολή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας αλλά και το υπόμνημα του κ. Γιώργου Τσιάλα, Διευθυντή ΕΣΥ και μοναδικού οδοντιάτρου του τμήματος, καταγράφουν με λεπτομέρεια την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό”

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Λαμπρούλης και Νίκος Παπαναστάσης ρωτούν τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, “ποια άμεσα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε: Να μην διακοπεί η λειτουργία του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του Κ.Υ. Καλαμάτας και να πραγματοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για να καλυφθούν πλήρως οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Να εξοπλιστεί πλήρως το Οδοντοπροσθετικό Τμήμα του Κ.Υ. Καλαμάτας. Η οδοντιατρική και οδοντοπροσθετική φροντίδα να είναι πραγματικά δωρεάν, καθολική και προσβάσιμη για όλους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς”.