Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας αποχαιρετά τον Γιάννη Μπιτσάνη

Συνεχίζοντας, αναφέρει για την προσωπικότητα και τους αγώνες του εκλιπόντα: “Ο Γιάννης Μπιτσάνης τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 1ο Λύκειο Καλαμάτας. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή με υποτροφία και αναγορεύτηκε διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Florida, Gainesville. Το σημαντικό ερευνητικό του έργο τον καταξίωσε ως Κύριο Ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ).

Ο Γιάννης, παράλληλα με τις σπουδές του και την πλούσια ακαδημαϊκή του καριέρα, έβρισκε πάντα το χρόνο και έδινε το παρόν, από τα φοιτητικά του χρόνια, στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, μέσα από τις τάξεις της Αριστεράς. Διακρινόταν για την καθαρότητα και συνοχή στη σκέψη του, χωρίς ποτέ να επιδιώκει να προβάλλει τις γνώσεις και τις μελέτες του. Εκείνο, ωστόσο, που τον χαρακτήριζε βαθύτερα ήταν η πραότητα στις αντιπαραθέσεις, ο σεβασμός προς τον συνομιλητή του, η μετρημένη και ώριμη έκφραση του λόγου του.

Ο Γιάννης υπήρξε ακέραιος στις σχέσεις του, συνεπής και σεμνός αγωνιστής και σημαντικός επιστήμονας, αφήνοντας πίσω του παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του. Καλό ταξίδι σύντροφε!”.