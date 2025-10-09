eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

ΣΥΡΙΖΑ: Από την Τριφυλία ξεκίνησε η περιοδεία Φάμελλου στη Μεσσηνία

ΣΥΡΙΖΑ: Από την Τριφυλία ξεκίνησε η περιοδεία Φάμελλου στη Μεσσηνία

Από την Κυπαρισσία ξεκίνησε σήμερα η περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου στη Μεσσηνία.

Το πρωί ο κ. Φάμελλος επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, όπου συναντήθηκε με τον προϊστάμενο Αντώνη Παρασκευόπουλου, ο οποίος τον ενημέρωσε για την αγροτική παραγωγή στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομάδας Παραγωγών Φιλιατρών ΓΑΙΑ και την πρότυπη μονάδα  «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον Αγιο Αθανάσιο Φιλιατρών.

Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στη "ΣΥΚΙΚΗ", όπου θα γίνουν και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια ο Σωκράτης Φάμελλος θα αναχωρήσιε για τη Λακωνία, όπου αρχικά θα συναντηθεί με στελέχη και φίλους του κόμματος στο καφέ "Αερικό" στη Σπάρτη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Eλαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς και το Επιμελητήριο Λακωνίας στο Γύθειο.

