Μεσσηνία: Συσπείρωση και πρόσθεση δυνάμεων ζήτησε ο Φάμελλος

“Οι πολίτες ζητούν να συσπειρωθούμε και να συνεργαστούμε. Προφανέστατα, χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική κυβέρνηση που θα δώσει διέξοδο στα παιδιά μας, στον τόπο μας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια”, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, σήμερα σε δηλώσεις του στην Καλαμάτα, με την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Συκική.

Για το νέο κόμμα Τσίπρα απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα.

Νωρίτερα, είχε επισκεφθεί υπηρεσίες, συνεταιριστικές οργανώσεις και καινοτόμα καλλιέργεια στην Τριφυλία. Στη Συκική επισκέφθηκε το συσκευαστήριο και είχε συνάντηση με το Δ.Σ., για την οποία τον ευχαρίστησε ο πρόεδρος της οργάνωσης Παναγιώτης Παπαγεωργίου.

Στις δηλώσεις του ο κ. Φάμελλος σημείωσε:

“Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ το προηγούμενο Σάββατο πήρε μια ομόφωνη απόφαση στην Κεντρική του Επιτροπή, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να υπάρχει καλύτερη ζωή στη χώρα μας, γιατί τα πράγματα δεν πάνε άλλο, με μία κυβέρνηση που οι Ελληνες και οι Ελληνίδες κρίνουν ότι κατά 70% τη χαρακτηρίζει η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητα.

Χρειαζόμαστε μια προοδευτική κυβέρνηση που θα δώσει διέξοδο στα παιδιά μας, στον τόπο μας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Κι επιλέξαμε πρώτο οδικό μου διήμερο των εξορμήσεων να είναι στην Ηλεία, στη Μεσσηνία και τη Λακωνία, για να σηματοδοτήσουμε και την ιδιαίτερη προσοχή που χρειάζεται στον πρωτογενή τομέα της χώρας. Και οι επισκέψεις μου σήμερα στη Μεσσηνία και οι τρεις και στην Κυπαρισσία και στα Φιλιατρά κι εδώ στη Συκική αφορούν στον πρωτογενή τομέα”.

Για τις επισκέψεις του στην Τριφυλία και στη Συκική παρατήρησε:

“Είδαμε τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, είδαμε συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, υδροπονική καλλιέργεια, συσκευαστήριο του παραδοσιακού σύκου εδώ στη Μεσσηνία και το συμπέρασμα είναι ίδιο. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει σήμα κινδύνου, γιατί η ύπαιθρος της χώρας μας βρίσκεται σε κατάρρευση.

Για τον λόγο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πήρε πρωτοβουλία και χθες κατέθεσε επίκαιρη επερώτηση όλων των βουλευτών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί τα προβλήματα είναι αξεπέραστα. Τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν κι εδώ στην καλλιέργεια και παραγωγή του σύκου είναι το κόστος παραγωγής, που η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, όπως ενέργεια, καύσιμα. Το πρόβλημα των εργατών γης που μας είπαν στα Φιλιατρά ότι κυνηγάνε τους παραγωγούς και τους απαγορεύουν να ‘χουν εργάτες γης, όταν η ίδια η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να μην υπάρχουν εργάτες γης. Είναι το θέμα των αποζημιώσεων και η μη ανταποδοτικότητα του ΕΛΓΑ, που επίσης υπάρχουν σοβαρά παράπονα και θέλει νέο κανονισμό. Είναι το μεγάλο ζήτημα της χρηματοδότησης, των μικροπιστώσεων δηλαδή, αλλά και της διαχείρισης των δανείων των αγροτών, που κλείνει αγροτικές καλλιέργειες και αμφισβητεί αγροτική γη και επαγγελματική στέγη των αγροτών. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης και άρα της λειψυδρίας και για την καλλιέργεια του σύκου, αλλά και στις καλλιέργειες της Κυπαρισσίας, των Φιλιατρών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε φθηνό αρδευτικό νερό, ότι έχουμε υφαλμύρηση στα παράλια, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένα φράγμα, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει δίκτυα, που θα μπορούσε να δώσει ποιοτικό νερό και ποιοτικές καλλιέργειες.

Υπάρχει επίσης, το σοβαρότατο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν πλέον όλοι οι αγρότες, που είναι της συνεταιριστικής οργάνωσης. Δηλαδή, το πώς θα υπάρχει οικονομία κλίμακας, συνεργασία, πρόσβαση σε εφόδια και σε αγορές. Κάτι το οποίο είδαμε σήμερα εδώ. Να έχει μία καλή πρόταση διεξόδου, αλλά και στα Φιλιατρά που πήγαμε”.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι “για όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει πρόταση. Εχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα, που περιλαμβάνει λύσεις και στο κόστος παραγωγής και στο φθηνό ρεύμα και στο φθηνό πετρέλαιο και στα φθηνά αγροεφόδια και σε ένα νέο συνεταιριστικό μοντέλο με μία νέα ΚΑΠ, που δίνει λύση για δύο απλά πράγματα: Να μείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο με καλές δουλειές και ταυτόχρονα να έχουμε σύνδεση των ενισχύσεων – επιδοτήσεων με την παραγωγικότητα.

Με όλους και με όλες που μιλήσαμε σήμερα και τις υπηρεσίες και τους αγρότες, μας έρχεται επιβεβαίωση ότι αυτό το πρόγραμμα είναι αναγκαίο”.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ευλογιά και τις ζωονόσους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε:

“Ομως, έχουμε και νέα προβλήματα. Το πρόβλημα του μεγάλου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενα δισεκατομμύριο επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών και αγροτισσών της Ελλάδας έχει πάει στις γαλάζιες ακρίδες. Και υπάρχει μπάζωμα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ερχεται ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βάρρας να καταγγείλει την ευθύνη του κ. Βορίδη, τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει αθωώσει με απόρριψη της πρότασης Προκαταρκτικής. Για να καταλάβετε τι φαύλος κύκλος γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Έχουμε ταυτόχρονα μια απόλυτη αποτυχία του κ. Τσιάρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί 1,1 δισ. ευρώ των ενισχύσεων της περιόδου 2024 - 2025 δεν έχουν πάει στους αγρότες.



Κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους εμπόρους, στους γεωπόνους, στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής, στις οικογένειες, στα σουπερμάρκετ. Δεν υπάρχουν πλέον χρηματοδοτήσεις στην ύπαιθρο και αυτό το ζει όλη η περιφέρεια της χώρας, ακόμα και πλούσιοι νομοί με ωραία προϊόντα, με πλούσιο τόπο, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.



Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα στον ΕΛΓΑ. Το πρόβλημα των αποζημιώσεων. Υπάρχει ακόμη έλλειψη αποζημιώσεων στον «Ντάνιελ». Δύο χρόνια μετά, δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις και βάλτε και την ευλογιά και τις ζωονόσους. Το πρόβλημα είναι ότι με ευθύνη της κυβέρνησης υπάρχει πλέον μια διασπορά ζωονόσων σε όλη την Ελλάδα. Το υπουργείο ανακοίνωσε πριν 20 μέρες ότι θα κάνει δεκαήμερο ειδικών ελέγχων. Πέρασαν 20 μέρες και δεν ανακοίνωσαν αποτέλεσμα. Αυτά είναι ευθύνη της κυβέρνησης και βλέπουμε να αμφισβητείται το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, η γαλακτοπαραγωγή, τα τυροκομικά, με ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.



Ερχόμαστε εδώ, έχουμε μια καλλιέργεια παραδοσιακή, που είναι τα αποξηραμένα σύκα, σήμα κατατεθέν της Ελλάδας. Μια καλλιέργεια, η οποία έχει ανταγωνιστικότητα στο εξωτερικό, έχει προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς.

Για τα προβλήματα του σύκου και την απένταξη της αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας, παρατήρησε:

“Εδώ υπάρχει μια μοντέρνα μονάδα, καινούργια, σύγχρονη, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί και σε μεγαλύτερες αγορές και δεν έχει προϊόντα.



Δεν έχει προϊόντα και γιατί οι αγρότες πλήττονται από το κόστος παραγωγής, αλλά και γιατί δεν έχει γίνει εφαρμοστέο ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των συκεώνων, που αφορά κυρίως τους τρεις νομούς, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Η κυβέρνηση είχε στα χέρια της ένα πρόγραμμα 320 εκ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης, και με ενημέρωσε τώρα η διοίκηση της Συκικής, ότι το έργο αυτό απεντάχθη και τα χρήματα δεν πήγαν στους Έλληνες παραγωγούς. Δεν έγινε αναδιάρθρωση ενός προϊόντος που το ξέρει ο τόπος, που θα κρατούσε με καλές αμοιβές εδώ και αγρότες και εργαζόμενους, και τελικά δεν έχουμε προϊόντα για να στηρίξουμε το «brand name» Ελλάδα. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της υπαίθρου. Χωρίς ελληνική ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα”.

ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε ερώτηση αν ένα νέο κόμμα από τον κ. Τσίπρα θα είναι πλήγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε:

“Νομίζω ότι βιάζεστε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να κάνω συζήτηση με υποθέσεις. Γνωρίζω, σαφέστατα, την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα και έχω τοποθετηθεί σε αυτό. Είπα και για τη διαφορετική ανάγνωση που έχουμε, αλλά και για την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς.



Θέλω να σας πω ότι, αντίθετα με υποθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήδη με ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Το αποφασίσαμε το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό υλοποιούμε και όπως βλέπετε δεν σταματάμε, γιατί δεν σταματούν τα προβλήματα.



Για παράδειγμα, αν δεν διεκδικήσουμε το πρωτογενές προϊόν να έχει υπεραξία, δεν θα έχουν δουλειά και μέλλον οι αγρότες.



Δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει τον αγώνα. Θέλουμε να υπάρξουν πλειοψηφίες και συνεργασίες, είτε ξεκινώντας με την πρωτογενή παραγωγή, είτε συνεχίζοντας στην προοδευτική κυβέρνηση της χώρας.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συγκεκριμένο σχέδιο συνεχίζει τον πολιτικό του προγραμματισμό. Προφανέστατα, χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων. Εξάλλου, κάνουμε την πρόσκληση και σε άλλους χώρους, και εδώ διεκδικώ να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι να έχουμε απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μέρος της λύσης και είναι ήδη προετοιμασμένος γι’ αυτό”.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι προσκλήσεις για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων στα άλλα προοδευτικά κόμματα που αντιδρούν και δεν βρίσκουν ανταπόκριση, απάντησε:

“Αυτός που δεν αντιδρά είναι ο Ελληνικός λαός και για μας αυτό είναι πολύτιμο. Όπου κι αν πάω στην Ελλάδα, ακόμα και όταν συζητήσουμε για κλαδικά ζητήματα, όπως αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες, οι πολίτες λένε «κάντε κάτι να γλιτώσουμε, να πάμε καλύτερα». Έχω ακούσει μέχρι και την προτροπή, «κάντε κάτι γιατί θα αλλάξουμε πλανήτη»!



Τι ζητούν οι πολίτες; Να συσπειρωθούμε και να συνεργαστούμε. Είμαστε υπερήφανοι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γιατί είμαστε οι πιο συνεπείς σε αυτή την κατεύθυνση.



Όσο για τους υπόλοιπους, δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσουν να αρνούνται τις συνεργασίες. Οφείλω να σας πω ότι σε κάποια θέματα έχουμε συνεργασίες επιμέρους στη Βουλή ή έξω από τη Βουλή. Εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί η δική μας επιλογή δεν συνδέεται με το κομματικό συμφέρον, αλλά με το λαϊκό και εθνικό συμφέρον”.



Επίσκεψη Φάμελλου στην Τριφυλία

"Η Ελλάδα να αλλάξει σελίδα και στον πρωτογενή τομέα"

«Η Ελλάδα χρειάζεται ν’ αλλάξει σελίδα, τα πράγματα και στον πρωτογενή τομέα αλλά και σε πάρα πολλούς τομείς δεν πάνε καλά», τόνισε από την Τριφυλία όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του κ. Φάμελλου στη Μεσσηνία ήταν η Κυπαρισσία και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας. Εκεί τον υποδέχθηκε ο διευθυντής Αντώνης Παρασκευόπουλος και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής, σημειώνοντας πως η μέση παραγωγή ελαιολάδου στην Τριφυλία είναι 28.000 τόνοι κι αυτό αντιστοιχεί στο 12% της εθνικής παραγωγής. «Είμαστε το τρίτο κέντρο θερμοκηπίων της χώρας και αυτό οφείλεται κυρίως στο παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό, τους νέους ανθρώπους της περιοχής και στην υπηρεσία μας, στην ομάδα. Τίποτε δεν κάνουν τα πρόσωπα, όλα είναι αποτέλεσμα συνεργασιών και ομάδας» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στα συλλογικά σχήματα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή υπογραμμίζοντας ότι «αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί με δουλειά, διότι μόνο με τα συλλογικά σχήματα μπορούμε να δούμε μια δυναμική προοπτικής στη διάθεση των προϊόντων και καλύτερη ποιότητα, γιατί μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες».

Από την πλευρά του ο κ. Φάμελλος τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα χρειάζεται ν’ αλλάξει σελίδα. Τα πράγματα και στον πρωτογενή τομέα αλλά και σε πάρα πολλούς τομείς δεν πάνε καλά. Και υπάρχει μια αγωνία στον κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να ζήσουμε καλύτερα και να ’χουμε προοπτική. Εμείς, λοιπόν, πήραμε μια πρωτοβουλία την οποία ονομάζουμε Προοδευτική Ελλάδα. Έχει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει ν’ αλλάξουν και αλλαγές και στο πολιτικό σύστημα». Και συμπλήρωσε: «Δυστυχώς, η συγκυρία κατά την οποία έρχομαι και κάνω την περιοδεία με τους συντρόφους μου, είναι μια συγκυρία που έχουμε: Ένα σκάνδαλο 1 δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμένα λεφτά, κλεμμένα των αγροτών. Καθυστερήσεις πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο 1 δισ. ευρώ 2024 - 2025. Ακύρωση του προγράμματος των βιολογικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, πάλι από σκάνδαλο. Απλήρωτες αποζημιώσεις και ελλιπή στρατηγική. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που πανελλαδικά αμφισβητούνται όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα, αμφισβητείται όλη η κτηνοτροφική παράδοση της Ελλάδας. Έχουμε πάνω από 300.000 ζώα χαμένα, έχουμε πάνω από 1.300 οικογένειες εκτός επαγγέλματος, δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Καταλαβαίνω την αγωνία και τον θυμό. Δεν φτάνουν αυτά όμως. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, επειδή κι εγώ μοιράζομαι μαζί σας την αξία της επιστήμης, της δημοκρατίας, της πολιτείας, πρέπει η αγωνία να γίνει παραγωγική δύναμη. Να πούμε ελάτε να δουλέψουμε, να κάνουμε κάτι καλό στον τόπο μας».

Επόμενος σταθμός του κ. Φάμελλου ήταν τα Φιλιατρά, όπου επισκέφθηκε την Ομάδα Παραγωγών Φιλιατρών «Γαία». Άκουσε τα προβλήματα του κλάδου από τον πρόεδρο της Ομάδας Αναστάσιο Πανταζόπουλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελή Κοροβίλα και τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Τριφυλίας Παναγιώτη Βουδούρη. Συνοπτικά τα ζητήματα που έθεσαν ήταν: Το Φιλιατρινό φράγμα, που ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί, αφού μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν φτιαχτεί τα δίκτυα άρδευσης. Το θέμα με τους εργάτες γης, που είναι μείζον πρόβλημα για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας τονίζοντας ότι προτάσεις που έχουν κάνει δεν έχουν εισακουστεί. Ο υψηλός ΦΠΑ, το υψηλό κόστος παραγωγής, η μεγάλη ψαλίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή που έχει σαν αποτέλεσμα ούτε οι ίδιοι να έχουν κέρδος, αλλά ούτε και ο καταναλωτής να μπορεί να απολαύσει τα προϊόντα. Οι εισαγωγές προϊόντων από χώρες, όπου χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που στη χώρα μας είναι απαγορευμένα. Η καταπολέμηση του δάκου, όπου το κόστος έχει πολλαπλασιαστεί και η αποτελεσματικότητα έχει μειωθεί. Επίσης από κτηνοτροφικής πλευράς επισημάνθηκε ότι η κτηνοτροφία βρίσκεται στο τέλος της και τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις την πάνε πίσω, δεν υπάρχει στελέχωση κτηνιατρικού προσωπικού, ενώ γίνεται ελληνοποίηση του γάλακτος.

Από την πλευρά του ο κ. Φάμελλος σημείωσε: «Εμείς ζητήσαμε να γίνει μια επίκαιρη συζήτηση στη Βουλή με όλα τα κόμματα, γιατί καταρρέει η ύπαιθρος και χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα γιατί παίζει με τους μεσάζοντες, είναι με τις «γαλάζιες ακρίδες», τους «Χασάπηδες», τους «Φραπέδες», αλλά δεν είναι με τους Έλληνες παραγωγούς. Εμείς οφείλουμε να πούμε, πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή και στην περιφέρεια δεν γίνεται αλλιώς και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας λένε δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, για αυτό χρειάζεται μια προοδευτική Ελλάδα, να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι με ομόνοια και να παράγονται πολύτιμα πράγματα».

Η περιοδεία στην Τριφυλία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη του κ. Φάμελλου σε μια μεγάλη θερμοκηπιακή εγκατάσταση της «Γεωργικής Ανάπτυξης» στα Φιλιατρά, όπου ο υπεύθυνος της μονάδας Κώστας Θεοδωρόπουλος τον ενημέρωσε για την καλλιέργεια που γίνεται σε υδροπονία, τις νέες τεχνολογίες που αξιοποιούνται, αλλά και για τα προβλήματα του κλάδου.