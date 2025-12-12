Η Καλαμάτα “χτυπά την πόρτα” του Johns Hopkins: Ανάπτυξη νεανικών πράσινων πρωτοβουλιών

Την έγκριση για την υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στο διεθνές πρόγραμμα Youth Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Johns Hopkins, στοχεύει στη στήριξη νέων 15–24 ετών για τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο.

Μάλιστα, ήδη σχεδόν 400 πόλεις παγκοσμίως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο Δήμος θα λάβει χρηματοδότηση 50.000 δολαρίων (43.500 ευρώ) για μια πρώτη δέσμη μικρών δράσεων που θα σχεδιάσουν και θα προτείνουν οι νέοι της πόλης.

Παράλληλα, παρέχεται τεχνική υποστήριξη από τη Bloomberg Philanthropies, ενώ υπάρχει δυνατότητα για νέα αντίστοιχη χρηματοδότηση μετά από ένα έτος, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά τα αρχικά κονδύλια.

Η συμμετοχή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Καλαμάτας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο Δήμος θα πρέπει: να οργανώσει ανοιχτό διαγωνισμό ιδεών για νέους, να χρηματοδοτήσει τις καλύτερες προτάσεις, να υποστηρίξει τις ομάδες νέων στην υλοποίηση των δράσεών τους, και να ενσωματώσει τις ιδέες στο Κλιματικό Συμβόλαιο της πόλης.

Προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δημιουργία πράσινων σημείων, παρεμβάσεις σε πάρκα, δράσεις ανακύκλωσης καθώς και ψηφιακά εργαλεία ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή. Στόχος είναι μέσω του προγράμματος οι νέοι να αποκτήσουν πόρους και μεγαλύτερη ορατότητα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην πράσινη μετάβαση.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου υπενθύμισε πως η Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, ωστόσο είναι δύσκολο όπως είπε στην παρούσα φάση να αντληθούν πόροι από εκεί άμεσα. “Γι’ αυτό το λόγο κοιτάμε και αυτή την πρόταση ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας να συνεχίσουν τη σημαντική και δημιουργική δουλειά που κάνουν” σημείωσε.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα – Κάτσαρη έκανε λόγο για ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, παρατηρώντας ωστόσο πως οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται συνδέονται με αυτονόητα πράγματα. “Από τους νέους περιμένουμε κάτι πιο καινοτόμο, πιο φρέσκες ιδέες ώστε να πρωτοτυπήσουν” συμπλήρωσε.