Καλαμάτα: Μπένος, Σπυρόπουλος και βουλευτές παρουσιάζουν το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Ειδικότερα σε εκδήλωση, που θα γίνει στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο "Rex" θα μιλήσουν ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Σωματείου "Διάζωμα" Σταύρος Μπένος και η γραμματέας του τομέα Τουρισμού Αριστέα Καζάκου.
Παράλληλα χαιρετισμό θα απευθύνουν ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου και ο βουλευτής Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς.
Νωρίτερα, στις 5:30 μ.μ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στην νέα αίθουσα "Ρεγγίνα" στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.