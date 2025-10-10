Καλαμάτα: Μπένος, Σπυρόπουλος και βουλευτές παρουσιάζουν το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό εξαγγέλθηκε στην 89η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν τη Δευτέρα στην Καλαμάτα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα σε εκδήλωση, που θα γίνει στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο "Rex" θα μιλήσουν ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Σωματείου "Διάζωμα" Σταύρος Μπένος και η γραμματέας του τομέα Τουρισμού Αριστέα Καζάκου.

Παράλληλα χαιρετισμό θα απευθύνουν ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου και ο βουλευτής Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς.

Νωρίτερα, στις 5:30 μ.μ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στην νέα αίθουσα "Ρεγγίνα" στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.