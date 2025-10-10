Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας για τα σχολεία

Τα σοβαρά κενά και τα μεγάλα προβλήματα στα σχολεία του νομού, καταγγέλλει η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας, επισημαίνοντας “σχολεία χωρίς δασκάλους, μαθητές χωρίς δικαιώματα”.

Επικρίνει δριμύτατα την κυβέρνηση, που “αποσύρει συνειδητά την ευθύνη της από τη δημόσια παιδεία” κάνει λόγο για “¨κατάσταση ντροπή” και απαιτεί “άμεση νέα φάση προσλήψεων και μόνιμους διορισμούς, ώστε να πάψει η ομηρία των αναπληρωτών και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων”.

Χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

“Ένας μήνας μετά το πρώτο κουδούνι, τα σχολεία της Μεσσηνίας λειτουργούν με τεράστια προβλήματα. Αντί για στήριξη, βρίσκονται σε καθεστώς εγκατάλειψης: ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθυστερήσεις σε προσλήψεις, οικονομική ασφυξία, ανεπάρκεια βασικών υλικών.

Από τις 164 θέσεις που ζήτησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, καλύφθηκαν μόλις 78. Στη Γενική Παιδεία, από τα 26 κενά νηπιαγωγών καλύφθηκαν μόνο 12, ενώ σε ειδικότητες όπως τα αγγλικά και η γυμναστική, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Στην Ειδική Αγωγή η εικόνα είναι τραγική: από τις 33 θέσεις Παράλληλης Στήριξης καλύφθηκαν μόνο 16, ενώ στα Τμήματα Ένταξης μόλις 1 από τις 13. Στις υποστηρικτικές δομές, όπως οι σχολικοί νοσηλευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί, έγιναν ελάχιστες προσλήψεις. Ένας ολόκληρος νομός πορεύεται με τα μισά κενά ακάλυπτα.

Το Γυμνάσιο Μεθώνης λειτουργεί με τρεις καθηγητές, με τους μαθητές να κάνουν καθημερινά δύο και τρεις ώρες μάθημα. Οι αναπληρωτές που αναμένονταν αρχές Οκτωβρίου δεν έφτασαν ποτέ, ενώ η επόμενη φάση προσλήψεων ορίστηκε για τα μέσα Νοεμβρίου. Ο Σύλλογος Γονέων καταγγέλλει δικαιολογημένα ότι «τα παιδιά της επαρχίας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού». Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το Γυμνάσιο Καρδαμύλης, όπου τα κενά εξακολουθούν να στερούν από τους μαθητές κρίσιμες ώρες βασικών μαθημάτων.

Την ίδια ώρα, οι σχολικές μονάδες ασφυκτιούν οικονομικά. Η παγία δαπάνη έχει μετατραπεί σε γραφειοκρατικό λαβύρινθο, με διευθυντές να γίνονται λογιστές και να χάνουν μέρες για παραστατικά και εγκρίσεις. Οι ανάγκες είναι άμεσες – ένα σχολείο δεν μπορεί να περιμένει εβδομάδες για να προμηθευτεί λουκέτα ή χαρτί φωτοτυπικού. Οι διαγωνισμοί του Δήμου Καλαμάτας οδηγούν σε άχρηστα υλικά: μαρκαδόρους που δεν γράφουν, κόλλες που δεν κολλούν, συρραπτικά που δεν συρράπτουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Η κυβέρνηση αποσύρει συνειδητά την ευθύνη της από τη δημόσια παιδεία. Δεν είναι ανικανότητα, είναι πολιτική επιλογή: να μετατρέψει τη μόρφωση από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό βάρος για τις οικογένειες, να αφήσει τα παιδιά της περιφέρειας στο περιθώριο, να ανοίξει τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση. Ευθύνες έχει και η δημοτική αρχή, που τον Σεπτέμβριο διαβεβαίωνε ότι «τα προβλήματα έχουν λυθεί» – για να διαψευστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η κατάσταση αυτή είναι ντροπή. Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας απαιτεί άμεση νέα φάση προσλήψεων και μόνιμους διορισμούς, ώστε να πάψει η ομηρία των αναπληρωτών και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Απαιτούμε ουσιαστική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, στήριξη της Ειδικής Αγωγής και κάλυψη όλων των υποστηρικτικών δομών.

Τα παιδιά της Μεσσηνίας δεν είναι μαθητές δεύτερης κατηγορίας. Η δημόσια παιδεία είναι δικαίωμα όλων. Καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να ενώσουν τη φωνή τους και να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα: καμία ανοχή στην απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης”.