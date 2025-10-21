Χαρίτσης στη Βουλή: “6 χρόνια εμπαιγμός για Πύργος - Τσακώνα”

Για συνεχή, επί 6 χρόνια, εμπαιγμό των πολιτών της Μεσσηνίας και της Ηλείας σχετικά με τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, κατήγγειλε τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χ. Δήμα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μάλιστα αποχώρησε από τη αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλης μετά τη δευτερολογία του.

Ο Αλ. Χαρίτσης έκανε λόγο για δρόμο καρμανιόλα στον οποίο, όπως επεσήμανε, “ο φόρος αίματος είναι πολύ βαρύς και η οδική ασφάλεια χιλιάδων πολιτών της Μεσσηνίας και της Ηλείας ανύπαρκτη, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη”.

Τόνισε δύο φορές στον Υπουργό ότι το ζήτημα δεν αφορά τον ίδιο και τον κ. Δήμα ή τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό. Σημείωσε όμως ότι παρόλα αυτά ο κ. Δήμας επέλεξε να καταφύγει σε φτηνά κόλπα προκειμένου να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση αποδεικνύοντας εντέλει ότι δεν είχε τίποτα να απαντήσει για το ίδιο το έργο.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, στις καταγγελίες του ότι έναν ολόκληρο χρόνο πριν ο Υφυπουργός κ. Ταχιάος, απαντώντας και πάλι σε επίκαιρη ερώτησή του, είχε δεσμευτεί ότι εντός δύο εβδομάδων θα έφταναν οι προμελέτες στο Υπουργείο και στις επίμονες ερωτήσεις του για το αν παραδόθηκαν οι προμελέτες, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη του έργου και αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απαντούσε για τον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι από πέρσι τον Νοέμβριο έχει ζητήσει να κατατεθούν στη Βουλή οι προμελέτες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση.

“Οι Δήμοι της Μεσσηνίας και της Ηλείας, οι εμπορικοί σύλλογοι και λοιποί φορείς, οι πολίτες στη Μεσσηνία και την Ηλεία που διεκδικούν τόσα χρόνια τώρα την υλοποίηση αυτού του έργου ζητώντας ασφάλεια στις μετακινήσεις τους, είναι βέβαιο ότι θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους: κοροϊδία, εμπαιγμός και κυβερνητική αδιαφορία”, αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.