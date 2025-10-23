Στη Βουλή αύριο η ερώτηση Χαρίτση για το σιδηρόδρομο

Αύριο Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς και βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση, προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, με θέμα “Καταργείται η σιδηροδρομική γραμμή στην Πελοπόννησο;”.

Ο Αλ. Χαρίτσης παρατηρεί ότι “στις 24 Σεπτεμβρίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) δημοσίευσε για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο διακηρύξεις για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση των περιοχών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Μέγαρα – Κόρινθος και Κόρινθος – Καλαμάτα και τη μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 4,5 εκ. ευρώ”.

Επισημαίνει πως “το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται μέχρι σήμερα επισήμως ως ενεργό σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (Φεβρ. 2019) με κωδικό RA-Infra και περιγραφή/τίτλο «Σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: κανονικοποίηση, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση»”.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημειώνει ότι “οι εν λόγω διακηρύξεις δημοσιεύθηκαν αιφνιδιαστικά χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση στις περιοχές που αφορά, φορείς και συλλογικότητες και εν γένει την κοινωνία των πολιτών προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με ομόφωνο ψήφισμά του εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία με αναφορά σε «εν κρυπτώ σχεδιασμούς και απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης»”.

Συνεχίζοντας, τονίζει πως “η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής της Πελοποννήσου με σκοπό την επαναλειτουργία της είναι κρίσιμη για τη διασύνδεση και τη βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης της Περιφέρειας, ενώ ο σιδηρόδρομος είναι το πλέον φιλοπεριβαλλοντικό μέσο μεταφοράς”.

Καταλήγοντας,υπενθυμίζει ότι “μετά την τραγωδία στα Τέμπη αλλά και τις καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θεσσαλία λόγω του Daniel, η εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διατυμπανίζουν το σχέδιο για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηρόδρομου, ώστε να καταστεί ένα γρήγορο και ασφαλές μέσο μεταφοράς και ένας βιώσιμος και νευραλγικός βραχίονας του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στη ΝΑ Ευρώπη”.

Ο Αλ. Χαρίτσης απευθύνει στον υπουργό δύο ερωτήματα: “1. Ποια η εμπλοκή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις προς ανάθεση μελέτες και ποια η σκοπιμότητα αντικατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Μέγαρα – Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα από ποδηλατόδρομο; 2. Θα καταργηθεί οριστικά το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου και θα αφαιρεθεί από το εθνικό και ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο παρά τα αντιθέτως προβλεπόμενα στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών;”.