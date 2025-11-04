Επίσκεψη Μάκαρη στο Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης

Το Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης, έργο που παραμένει ανολοκλήρωτο πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, επισκέφθηκε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης.

Κατά την επίσκεψή του, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κοινότητας Μαραθόπολης Κωνσταντίνο Παντελή, καθώς και με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχία για την πορεία και την ποιότητα του έργου, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν θα πρέπει να παραδοθεί στη σημερινή του μορφή.

Η προγραμματική σύμβαση για το έργο υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2020, με αρχική προθεσμία περαίωσης τον Δεκέμβριο του 2022, η οποία παρατάθηκε έως τον Αύγουστο του 2023. Παρά τις παρατάσεις, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και –όπως αναφέρεται– παρουσιάζει τεχνικές αστοχίες και ζημιές σε κρίσιμα σημεία, μεταξύ των οποίων και ο προσήνεμος μώλος.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» πρόκειται να θέσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για το στάδιο υλοποίησης του έργου, τις καθυστερήσεις, τις αποκλίσεις από τη μελέτη και το συνολικό κόστος. Επίσης, ζητά την παρουσίαση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης και απαντήσεις στα ζητήματα που έθεσαν ο πρόεδρος της Κοινότητας, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Μαραθόπολης, όπως η ανεπαρκής θωράκιση του προσήνεμου μώλου και η συσσώρευση άμμου στη λιμενολεκάνη.

Τέλος, η παράταξη καλεί τους πολίτες και τους φορείς να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, προκειμένου –όπως σημειώνεται– να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία, υπογραμμίζοντας ότι η Μαραθόπολη και οι αλιείς της αξίζουν ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και ασφαλές αλιευτικό καταφύγιο που θα στηρίξει την τοπική οικονομία και την αλιευτική δραστηριότητα.