Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για συνδιδασκαλία στο 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Αναφέρουν ότι “την έντονη, δικαιολογημένη και δίκαιη αντίδραση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, προκάλεσε η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας να προχωρήσει σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κατ’ εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών οδηγιών του υπουργείου Παιδείας σε συνδιδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών κατεύθυνσης στο 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Οικονομίας” και μεταξύ άλλων, παρατηρούν: “Για την αρνητική αυτή εξέλιξη η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας επικαλείται τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά σχολεία και ειδικότητες της Μεσσηνίας. Η συγχώνευση αυτή επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές και των δύο κατευθύνσεων, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, δυσκολεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο δυσκολότερο μάθημα των δύο κατευθύνσεων. Αυξάνει την ψυχολογική πίεση των μαθητών της Γ’ Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες, αφού αντί να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία την υποβαθμίζει.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν την υπουργό Παιδείας “ποια μέτρα θα λάβει, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών κατεύθυνσης στους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας”.

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιάννη Δελής, Διαμάντω Μανωλάκου και Νίκος Παπαναστάσης.