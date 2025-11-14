Η Γεωργακοπούλου παραμένει συντονίστρια στον ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας - Η νέα σύνθεση της Ν.Ε.

Η Αγγελική Γεωργακοπούλου παραμένει συντονίστρια στον ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας μετά την ανάδειξη της νέας 11μελούς σύνθεσης της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος.

Ειδικότερα τη νέα Ν.Ε. απαρτίζουν οι Γιούλα Γαλάνη, Χρυσούλα Γεωργακαράκου, Αγγελική Γεωργακοπούλου, Παναγιώτης Γεωργιάδης, Κώστας Γκόνης, Τζίνα Κατσιλιέρη, Μιχάλης Κουτίβας, Σπύρος Κρασσακόπουλος, Στέλλα Μπακολέα, Φώτης Φουρτούνης και Γιάννης Χριστόπουλος.

Αναπληρωτής συντονιστής είναι ο Φώτης Φουρτούνης, ενώ το Συντονιστικό Όργανο της Νομαρχιακής Επιτροπής απαρτίζουν οι Αγγελική Γεωργακοπούλου, Φώτης Φουρτούνης, Μιχάλης Κουτίβας, Τζίνα Κατσιλιέρη και Γιάννης Χριστόπουλος.

Σε σχετική ανακοίνωση της Νομαρχιακής σημειώνεται: “Η Ν.Ε. και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Μεσσηνία παραμένουν σταθερά κοντά στα μικρά και μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας του νομού μας. Με συντροφικότητα, αγωνιστικότητα και με οδηγό τις αξίες της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, τις πολιτικές προτάσεις και τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προχωράμε μπροστά με δύναμη, αποφασιστικότητα, ενιαίο, σαφή και προγραμματικό λόγο για μια νέα προοδευτική Ελλάδα”.