Ερώτηση Βελόπουλου για τις ζημιές από το χαλάζι στη Μεσσηνία

Την άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ για την καταγραφή και αποζημίωση των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση στη Μεσσηνία ζητεί ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, σφοδρή χαλαζόπτωση μεγέθους καρυδιού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ελαιώνες, διασκορπίζοντας τον καρπό στο έδαφος ενώ η συγκομιδή βρισκόταν σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι περιοχές Ελληνοεκκλησιά και Καλογερόρραχη της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας του Δήμου Μεσσήνης.

Ο κ. Βελόπουλος ζητά να ενημερωθεί εάν τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα μεταβούν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς που είδαν την παραγωγή τους να καταστρέφεται μέσα στην ελαιοκομική περίοδο.