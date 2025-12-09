Ερώτηση Βελόπουλου για τις ζημιές από το χαλάζι στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, σφοδρή χαλαζόπτωση μεγέθους καρυδιού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ελαιώνες, διασκορπίζοντας τον καρπό στο έδαφος ενώ η συγκομιδή βρισκόταν σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι περιοχές Ελληνοεκκλησιά και Καλογερόρραχη της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας του Δήμου Μεσσήνης.
Ο κ. Βελόπουλος ζητά να ενημερωθεί εάν τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα μεταβούν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς που είδαν την παραγωγή τους να καταστρέφεται μέσα στην ελαιοκομική περίοδο.