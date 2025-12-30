Νέα Δημοκρατία: Η Τασούλα Φοίφα πρόεδρος στην ΔΗΜ.Τ.Ο. Καλαμάτας

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίστηκε η Τασούλα Φοιφά και γραμματέας η Διονυσία Στέφανου. Αντιπρόεδρος Α΄ ανέλαβε η Όλγα Παναγιωτοπούλου και αντιπρόεδρος Β΄ ο Παναγιώτης Αγγελάκης. Ταμίας ορίστηκε ο Αφράτης Αργύρης, ενώ μέλη του Συμβουλίου είναι οι Πέτρος Σταυρόπουλος, Αγγελική Χρονοπούλου και Σταύρος Τσιχριτζής.
Παράλληλα έγινε και η κατανομή αρμοδιοτήτων. Ο Αφράτης Αργύρης ανέλαβε την εκλογική ετοιμότητα, ο Πέτρος Σταυρόπουλος τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ο Παναγιώτης Αγγελάκης την τοπική αυτοδιοίκηση και η Αγγελική Χρονοπούλου τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Ο επικοινωνιακός στρατηγικός σχεδιασμός και η επικοινωνία ανατέθηκαν από κοινού στη Διονυσία Στέφανου και τον Σταύρο Τσιχριτζή, ενώ η Όλγα Παναγιωτοπούλου ανέλαβε την οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των φύλων.
Η νέα συγκρότηση εντάσσεται στον κομματικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στην οργανωτική λειτουργία και την πολιτική παρουσία ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.