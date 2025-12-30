Νέα Δημοκρατία: Η Τασούλα Φοίφα πρόεδρος στην ΔΗΜ.Τ.Ο. Καλαμάτας

Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, παρουσία του προέδρου της ΔΕΕΠ Παναγιώτη Τσανή και του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Καλαμάτας Ευθύμιου Ανδρικάκη.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίστηκε η Τασούλα Φοιφά και γραμματέας η Διονυσία Στέφανου. Αντιπρόεδρος Α΄ ανέλαβε η Όλγα Παναγιωτοπούλου και αντιπρόεδρος Β΄ ο Παναγιώτης Αγγελάκης. Ταμίας ορίστηκε ο Αφράτης Αργύρης, ενώ μέλη του Συμβουλίου είναι οι Πέτρος Σταυρόπουλος, Αγγελική Χρονοπούλου και Σταύρος Τσιχριτζής.

Παράλληλα έγινε και η κατανομή αρμοδιοτήτων. Ο Αφράτης Αργύρης ανέλαβε την εκλογική ετοιμότητα, ο Πέτρος Σταυρόπουλος τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ο Παναγιώτης Αγγελάκης την τοπική αυτοδιοίκηση και η Αγγελική Χρονοπούλου τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Ο επικοινωνιακός στρατηγικός σχεδιασμός και η επικοινωνία ανατέθηκαν από κοινού στη Διονυσία Στέφανου και τον Σταύρο Τσιχριτζή, ενώ η Όλγα Παναγιωτοπούλου ανέλαβε την οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των φύλων.

Η νέα συγκρότηση εντάσσεται στον κομματικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στην οργανωτική λειτουργία και την πολιτική παρουσία ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.