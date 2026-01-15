Παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος»: “Περιφερειακός σύμβουλος εμφανίστηκε ως αγρότης στον διάλογο με τον πρωθυπουργό”

Στην παρέμβασή τους, οι σύμβουλοι της παράταξης κάνουν λόγο για απαράδεκτη στάση της περιφερειακής αρχής απέναντι στους αγωνιζόμενους αγρότες και για «στημένο διάλογο», αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες τόσο στην περιφερειακή αρχή όσο και στην κυβέρνηση.

Αναλυτικά η παρέμβασή τους: «Οι μάσκες έπεσαν: απαράδεκτες οι δηλώσεις περιφερειακού συμβούλου της παράταξης Πτωχού που εμφανίστηκε ως αγρότης στον στημένο διάλογο με τον πρωθυπουργό. Χθες αποκαλύφθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο πραγματικός ρόλος της περιφερειακής αρχής Πτωχού. Αντί να σταθεί στο πλευρό των αγροτών, επέλεξε συνειδητά να σταθεί απέναντί τους και να λειτουργεί ως πολιτικό στήριγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κορίνθιος περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης Πτωχού εμφανίστηκε δήθεν ως αγρότης στη συνάντηση και έφτασε στο σημείο να προσβάλει και να υβρίσει ανοιχτά τους αγωνιζόμενους αγρότες, μιλώντας για “αγροτοπατέρες” και για “μενού”. Λόγια απαράδεκτα. Λόγια που ξεστομίζουν μόνο κυβερνητικά τρολ και δεν θα τα ακούσεις ποτέ από έναν πραγματικό αγρότη, από έναν άνθρωπο του μόχθου.

Εδώ και δύο χρόνια η περιφερειακή αρχή δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό για τους αγρότες της Πελοποννήσου. Αρκείται σε λόγια, υποσχέσεις και φωτογραφίες. Καμία λύση στα προβλήματα, καμία στήριξη, καμία πράξη. Και όταν καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, δεν τις ακούνε καν. Τις αγνοούν επιδεικτικά, σαν να έχουν στόχο τη διάλυση του παραγωγικού ιστού της Πελοποννήσου. Οι μάσκες όμως έπεσαν χθες. Όλοι πλέον καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η περιφερειακή αρχή Πτωχού και η κυβέρνηση έχουν κοινή γραμμή: υποσχέσεις χωρίς πράξεις, στημένος “διάλογος” και απαξίωση των αγώνων.

Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα :Είμαστε με τους αγρότες. Με τους πραγματικούς αγρότες. Με τον συλλογικό και ακηδεμόνευτο αγώνα τους».

Την παρέμβαση υπογράφουν: ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου Μανώλης Μάκαρης, ο περιφερειακός σύμβουλος Κορινθίας Γιάννης Σιάτος και ο περιφερειακός σύμβουλος Αργολίδας Παναγιώτης Μερμίγκης.