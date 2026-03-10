Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας εκφράζει το ΚΚΕ Μεσσηνίας

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο της Αριστομένους θα πραγματοποιηθεί μαζική εξόρμηση, διανομή υλικού και συζήτηση για την ενημέρωση του λαού της Καλαμάτας.

Σε ανακοίνωσή της η Τ.Ε. του ΚΚΕ αναφέρει: “Η Κούβα στερείται την προμήθεια καυσίμων, φαρμάκων, ακόμα και τροφίμων. Για να την στραγγαλίσουν οικονομικά και να γονατίσουν τον λαό της. Τα τελευταία χρόνια έγινε ολοφάνερο πως οι ιμπεριαλιστές δεν διστάζουν να διαπράξουν κανένα έγκλημα όταν κυνηγάνε νέα πεδία κερδοφορίας. Τα παραδείγματα πολλά: Ουκρανία, Γάζα, Βενεζουέλα, Ιράν. Παντού εκφράζεται η μεγάλη σύγκρουση της εποχής μας για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το σενάριο μιας στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα είναι υπαρκτό. Τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα πως η Κούβα αποτελεί “απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ”, είναι γελοία. Ο λαός και η νεολαία μας πρέπει να στέκονται στο πλευρό της Κούβας. Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι όπλο στα χέρια των λαών. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε μαχητική αλληλεγγύη στον αγωνιστή κουβανικό λαό και μαζική καταδίκη του αποκλεισμού και των απειλών του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕ Μεσσηνίας καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους μαζικούς φορείς της Μεσσηνίας να στηρίξουν την πρωτοβουλία αποστολής κοντέινερ υλικής βοήθειας του «Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας κι Αλληλεγγύης Καλαμάτας Venceremos». Τα μέλη του κόμματος, της ΚΝΕ, οι οπαδοί και φίλοι του ΚΚΕ πρωταγωνιστούμε στην έμπρακτη αλληλεγγύη, στην συλλογή προσφορών και στην πρακτική βοήθεια, προσφέροντας και οι ίδιοι από το υστέρημα μας”.

Η Τ.Ε. του ΚΚΕ ζητεί: “Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί «κρατών χορηγών της τρομοκρατίας»”.