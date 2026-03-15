ΚΚΕ: Εκδήλωση με Καραθανασόπουλο στη Μεσσήνη για τα προβλήματα των αγροτών

Συνάντηση - συζήτηση με θέμα “Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών για επιβίωση, να γίνει αγώνας για την ανατροπή της πολιτικής ΕΕ – κυβερνήσεων”, οργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ, στο Δημαρχείο Μεσσήνης, το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα.

Ομιλητής θα είναι ο Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Η ΤΕ καλεί στη συνάντηση τους Αγροτικούς Συλλόγους, τους επαγγελματικούς συλλόγους και φορείς, τους βιοπαλαιστές αγρότες και όλες τις λαϊκές οικογένειες τις Μεσσηνιακής υπαίθρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σε ανακοίνωσή της για τα αγροτικά ζητήματα, η ΤΕ Μεσσηνίας επικρίνει δριμύτατα την κυβέρνηση και τον βουλευτή του νομού Περικλή Μαντά. Αναφέρει χαρακτηριστικά: “Είναι να απορεί κανείς με το θράσος που επιστρατεύει η κυβέρνηση και οι τοπικοί της εκπρόσωποι, όπως ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο. Η «πρωτοβουλία» του βουλευτή για συνάντηση εργασίας με τοπικούς αγροτικούς φορείς αλλά και η περιβόητη «Διακομματική Επιτροπή» της κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο από ένας καλοντυμένος ελιγμός, μια προσπάθεια να ριχτεί στάχτη στα μάτια των βιοπαλαιστών αγροτών που πριν λίγο καιρό βρέθηκαν στα μπλόκα και ταρακούνησαν το Μαξίμου.

Τότε, κάτω από την πίεση των τρακτέρ, η κυβέρνηση θυμήθηκε τον «διάλογο». Τώρα στέλνει τους βουλευτές της να παριστάνουν τους «ακροατές προβλημάτων» , ενώ είναι οι ίδιοι, που ψηφίζουν τους αντιλαϊκούς νόμους και υλοποιούν της κατευθύνσεις της ΚΑΠ που ληστεύουν την αγροτιά. Στο ίδιο έργο θεατές βρίσκεται ο λαός και με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και άλλα κόμματα που όλοι μαζί σιγοντάρουν τη λογική ενός «εθνικού συμβουλίου» ή μιας «εθνικής στρατηγικής», που σημαίνουν την πλήρη υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ορέξεις των μεγαλοβιομηχάνων, των μεταποιητών και των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αυτές οι «πρωτοβουλίες» και οι «διαβουλεύσεις» είναι ένα καλοστημένο θέατρο που στοχεύει στον εγκλωβισμό των αγροτών. Τίθενται ερωτήματα για τα προβλήματα, λες και δεν είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη, σχεδόν στα δύο ευρώ, ενώ την ίδια ώρα το ρεύμα - με τις τιμές που επιβάλλουν οι ενεργειακοί όμιλοι και το χρηματιστήριο ενέργειαΣ - στην κυριολεξία «καίει» τις αντλίες, εκτινάσσει το κόστος άρδευσης και εξαϋλώνει κάθε ελπίδα της παραγωγής για επιβίωση.

Και τι προβάλλεται τώρα ως δικαιολογία από την κυβέρνηση; Ότι φταίει ο πόλεμος, η διεθνής κατάσταση και οι συγκυρίες. Κουβέντα δεν λέγεται για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο, στέλνοντας όπλα και δισεκατομμύρια που αφαιρούνται από την υγεία, την παιδεία και το εισόδημα του αγρότη”.

Ακόμα, η ΤΕ του ΚΚΕ εκτιμά πως “δεν υπάρχει καμία σωτηρία από επίδοξους σωτήρες που τη μια μέρα χτυπάνε συγκαταβατικά την πλάτη του παραγωγού και την άλλη ψηφίζουν στη Βουλή τη φοροληστεία του εισοδήματός του και την εμπορευματοποίηση των πάντων. Η μόνη πραγματική διέξοδος βρίσκεται στη δική τους οργάνωση και στη διεκδίκηση των αναγκών τους κόντρα στα συμφέροντα που τους πνίγουν”.