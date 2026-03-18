Το ΚΚΕ Μεσσηνίας για το πλαφόν στα καύσιμα

“Μόνο ως πρόκληση μπορούν να χαρακτηριστούν οι πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις, που αντί για πλαφόν στην χοντρική τιμή των καυσίμων, αφήνουν συγκεκριμένες εταιρίες του κλάδου και τα διυλιστήρια να κάνουν πάρτη κερδών”, αναφέρει η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ, όσον αφορά τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα.

Παρατηρεί πως “μετακυλίουν το βάρος στους χιλιάδες ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων, χωρίς τελικά να λύνουν το οξυμένο λαϊκό πρόβλημα των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Οι αντιδράσεις του Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Ν. Μεσσηνίας είναι δικαιολογημένες, καθώς συμπιέζεται ακόμη περισσότερο η λειτουργία των μικρών πρατηρίων, ενώ ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια λίγων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Είναι πρόκληση οι συγκεκριμένες εξαγγελίες – μέτρα, την στιγμή που η κρατική βαριά φορολογία στα καύσιμα φτάνει σχεδόν το 1 ευρώ ανά λίτρο, ενώ τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα”.

Η Τ.Ε. δηλώνει ότι “το ΚΚΕ απαιτεί την άμεση και ουσιαστική ανακούφιση του λαού με μέτρα: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ο ΕΦΚ στην ενέργεια. Πλαφόν στις τιμές. Επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά τους Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος φυσικού αερίου. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, πλήρης και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας”.