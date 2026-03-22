Εκλογή συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Μια επιτυχημένη και πολλά υποσχόμενη εκλογική διαδικασία

Η Μεσσηνία, για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια, δήλωσε πρωταγωνιστικά παρούσα στις συμμετοχικές, δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής συνέδρων του ΠΑΣΟΚ.

Οι πολίτες της Μεσσηνίας έστειλαν καθαρό και δυνατό πολιτικό μήνυμα.

Αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής που συνέβαλαν τα μέγιστα και σε αυτές τις εκλογές.

Αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια στους εθελοντές και στις εθελόντριες που υποστηρίζουν σταθερά τις εκλογικές διαδικασίες με πραγματική διάθεση προσφοράς και πάντα ανιδιοτελώς.

Επίσης, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους και υποψήφιες, εκλεγμένους και μη, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Τέλος, ευχαριστούμε για την κατανόηση τους ψηφοφόρους που περίμεναν υπομονετικά στις ουρές για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Το πολιτικό μήνυμα που ενδιαφέρει την κοινωνία μας εν όψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ένα και μόνο ένα· εδώ και τώρα πολιτική αλλαγή.

Την πολιτική αλλαγή δεν θα τη φέρει ούτε το μιντιακό σύστημα, ούτε οι δημοσκοπήσεις, ούτε τα εύκολα επικοινωνιακά συνθήματα και τερτίπια. Ούτε θα έρθει από τον ουρανό.

Την πολιτική αλλαγή θα τη φέρει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές, οπότε και αν αυτές γίνουν.

Θα ενώσουμε τις φωνές μας για μία ισχυρή και προοδευτική Ελλάδα.

Μια Ελλάδα που θα θωρακίζει την εθνική μας ανεξαρτησία. Που θα στηρίζει και θα σέβεται όλο τον εργατικό και αγροτικό κόσμο της χώρας. Που θα σέβεται τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Που θα δίνει λύσεις στους μικρομεσαίους που πνίγονται από την άδικη φορολογία και την ολοένα αυξανόμενη ακρίβεια. Που θα παρέχει ασφάλεια σε όλους τους πολίτες. Που θα στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ίδρυσε η πρώτη Κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1983.

Που θα δώσει προοπτική και φωνή στους νέους μας με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς.

Θα ενώσουμε τις φωνές μας για την Ελλάδα που μας αξίζει.