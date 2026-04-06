Δευτέρα, 06 Απριλίου 2026 13:18

ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη: “Ο λαλίστατος υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος”

Γράφτηκε από την

Την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη επικρίνει δριμύτατα το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, για τα τραγικά προβλήματα στις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας και κάνει λόγο για κατάρρευση του ΕΣΥ.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει:

“Η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση.

Ο λαλίστατος υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος τρεις μέρες.

Η πολιτική που έχει επιλέξει, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών υγείας. Πρώτη φορά οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας ολόκληρων δομών.

Απέτυχαν παταγωδώς και στην υγεία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μπορούν και αξίζουν καλύτερα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή”.

Κατηγορία Κόμματα
