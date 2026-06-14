Ρίο – Αντίρριο: Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από τα ρεύματα (βίντεο)

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου – Αντιρρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου φέρι μποτ, με το πλήρωμα να ενημερώνεται άμεσα για την παρουσία της γυναίκας στη θάλασσα.

Έπειτα από εντολή του Λιμενικού Σώματος, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αντώνιος Μ.» που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρίου – Αντιρρίου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα μετά την περιπέτειά της.

Πηγή: news247.gr