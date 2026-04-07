Η Νέα Αριστερά για τα Νοσοκομεία της Μεσσηνίας

Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας καταγγέλλει το διπλό χτύπημα στο ΕΣΥ του νομού στα δύο Νοσοκομεία.

Αναφέρει ότι “η κοινοβουλευτική παρέμβαση, μέσω του βουλευτή μας Αλέξη Χαρίτση, αναδεικνύει στη Βουλή την οριακή λειτουργία των Νοσοκομείων Κυπαρισσίας και Καλαμάτας, η οποία δημιουργεί συνθήκες μη ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Στην Καλαμάτα, οι Παθολογικές Κλινικές έχουν καταρρεύσει. Στην Κυπαρισσία, η συστηματική αποψίλωση και οι μετακινήσεις γιατρών οδηγούν σε περαιτέρω αποδυνάμωση της δομής και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Δυτικής Μεσσηνίας”.

Η Νέα Αριστερά καλεί: “Τους Μεσσήνιους να σταθούν ενωμένοι στο πλευρό και των δύο Νοσοκομείων. Την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να σταματήσει άμεσα τις πρόχειρες μετακινήσεις. Την Πολιτεία να προχωρήσει σε μαζικές, μόνιμες προσλήψεις”.

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας αναφέρει ότι “αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί με τους αποφασιστικούς κοινούς αγώνες μας, της κοινωνίας και των εργαζομένων στο ΕΣΥ”.