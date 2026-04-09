Ορίστηκαν οι τομεάρχες στη ΔΕΕΠ Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα, με απόφαση του γραμματέα Οργανωτικού Στυλιανού Κονταδάκη ορίστηκαν οι εξής τομεάρχες:
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Πέτρος Αλεξόπουλος
Αγροτικής Ανάπτυξης: Γιάννης Αναζίκος
Ξενοδοχοϋπαλλήλων: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Δήμητρα Θεοχάρη
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας: Φωτεινή Κοτσογλανίδη
Αποστράτων Αξιωματικών: Σοφοκλής Σωτηριάδης
Υγείας: Νικόλαος Κωτσάκης
Αναπληρώτρια Υγείας: Αγγελική Χρονοπούλου
Τουρισμού: Άννα Καλογεροπούλου
Δικαιοσύνης: Βασίλης Σαμαρτζής
Προστασίας του Πολίτη: Νικόλαος Σπανίδης
Παιδείας: Ευανθία Λουμπρούκου
Οικονομίας: Παύλος Φιλοπούλος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τομεάρχες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου