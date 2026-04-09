Ορίστηκαν οι τομεάρχες στη ΔΕΕΠ Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας

Στον ορισμό υπευθύνων θεματικών τομέων δράσης στη ΔΕΕΠ Μεσσηνίας προχώρησε η Νέα Δημοκρατία, έπειτα από εισήγηση του προέδρου της οργάνωσης Παναγιώτη Τσανή προς τη Γραμματεία Οργανωτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα, με απόφαση του γραμματέα Οργανωτικού Στυλιανού Κονταδάκη ορίστηκαν οι εξής τομεάρχες:

Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Πέτρος Αλεξόπουλος

Αγροτικής Ανάπτυξης: Γιάννης Αναζίκος

Ξενοδοχοϋπαλλήλων: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Δήμητρα Θεοχάρη

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας: Φωτεινή Κοτσογλανίδη

Αποστράτων Αξιωματικών: Σοφοκλής Σωτηριάδης

Υγείας: Νικόλαος Κωτσάκης

Αναπληρώτρια Υγείας: Αγγελική Χρονοπούλου

Τουρισμού: Άννα Καλογεροπούλου

Δικαιοσύνης: Βασίλης Σαμαρτζής

Προστασίας του Πολίτη: Νικόλαος Σπανίδης

Παιδείας: Ευανθία Λουμπρούκου

Οικονομίας: Παύλος Φιλοπούλος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τομεάρχες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου