“Ελληνική Λύση”: Ερώτηση σε Γεωργιάδη για το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, ένα περιστατικό κατάρρευσης γιατρού στη διάρκεια εφημερίας, λόγω εξάντλησης, είχε ως αποτέλεσμα, οι Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας, να οδηγηθούν σε προσωρινή αναστολή εφημεριών, εξαιτίας της σοβαρής έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Το περιστατικό ανέδειξε το κρίσιμο σημείο, στο οποίο βρίσκεται το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Οι γιατροί του Νοσοκομείου επισημαίνουν ότι η κατάσταση στις Παθολογικές Κλινικές είναι εδώ και καιρό κρίσιμη, καθώς το προσωπικό είναι ελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες. Στη μία Παθολογική Κλινική υπηρετεί ουσιαστικά ένας γιατρός και ένας ακόμη με μετακίνηση, ενώ στη δεύτερη υπηρετούν μόλις τρεις γιατροί, όταν οι οργανικές θέσεις ειδικευμένων παθολόγων είναι δέκα και ακόμη και αν καλυφθούν δεν επαρκούν για τις ανάγκες της περιοχής. Το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας των κλινικών, τονίζοντας ότι οι συνεχείς μετακινήσεις γιατρών και οι υποχρεωτικές υπερεφημερίες δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως το επιδεινώνουν. Η έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Καλαμάτας αποτυπώθηκε και με τις παρεμβάσεις θεσμικών και τοπικών φορέων, που ζητούν άμεση παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων του νοσοκομείου”.

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ρωτάει τον υπουργό Υγείας: “1. Είναι στις προθέσεις η άμεση παρέμβαση για την επαναλειτουργία των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας; 2. Είναι στις προθέσεις η άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων και η ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κλινικών και η επαρκής φροντίδα των ασθενών;”.