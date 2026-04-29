ΔΕΕΠ Μεσσηνίας ΝΔ: Ο Γ. Μαλαπάνης τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη

Ο Γιώργος Μαλαπάνης αναλαμβάνει τα καθήκοντα μετά από εισήγηση του προέδρου της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας προς τη Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος και διαδέχεται τον Νίκο Σπανίδη στο πλαίσιο της στελέχωσης των τομέων δράσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο νέος τομεάρχης μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

Στην ίδια ανακοίνωση εκφράζονται ευχές για καλή επιτυχία στον Γιώργο Μαλαπάνη, ενώ διατυπώνονται ευχαριστίες προς τον Νίκο Σπανίδη για τη συνεργασία.