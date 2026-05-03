Ερώτηση ΚΚΕ για δομές υγείας στη Νοτιανατολική Πυλία

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Βιβή Δάγκα, Γιώργος Λαμπρούλης και Νίκος Παπαναστάσης επισημαίνουν ότι “η δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην ΝΑ Πυλία αποτελεί άμεση ανάγκη για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται στον «αέρα», αν χρειαστεί η άμεση διακομιδή τους σε νοσοκομείο. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό ηλικιωμένης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας (10ος/2025) η οποία κατέληξε, περιμένοντας επί 45 λεπτά ασθενοφόρο από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας”.

Σημειώνουν πως “η λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ μόνο για τους θερινούς μήνες (7ο – 9ο/2025) και χωρίς να εξασφαλίζεται το προσωπικό για 24ωρη λειτουργία (8.00-23.00), όπως έγινε πέρσι, δε λύνει το πρόβλημα, ούτε απαντά στις αγωνίες κατοίκων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Υγείας Εφημερίας της Λογγάς εφημερεύει 10-15 μέρες το μήνα, ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παρά τις αυξημένες ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας του λαού της περιοχής, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στις πρόσφατες προκηρύξεις θέσεων υγειονομικού προσωπικού, που ούτως ή άλλως αποτελούν «σταγόνα στον ωκεανό» των τραγικών ελλείψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού, όπως ανέδειξε και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στον «αέρα», επίσης, βρίσκεται και η δημιουργία Κέντρου Υγείας στην ΝΑ Πυλία στη περιοχή του Αγίου Ανδρέα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση ίδρυσης από το 2007 (ΦΕΚ 1755/2007)”.

Οι κάτοικοι απαιτούν την καθημερινή λειτουργία του κέντρου εφημερίας της Λογγάς και την 24ωρη παρουσία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, ώστε να εξασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη των δεκάδων οικισμών της ευρύτερης περιοχής, ο πληθυσμός της οποίας προσεχώς θα αυξηθεί ραγδαία λόγω της ερχόμενης τουριστικής περιόδου”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ παρατηρούν πως “η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους κατοίκους της υπαίθρου, που στη πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι, που συνεχώς υποβαθμίζεται με το κριτήριο του «κόστους» για το κράτος, τους δημοσιονομικούς ή άλλους «κόφτες» στην εξασφάλιση της κρατικής χρηματοδότησης. Η κυβέρνηση της ΝΔ που συνεχίζει την πολιτική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει σοβαρές ευθύνες για αυτή τη χρόνια, εγκληματική κατάσταση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την απουσία σταθμού ΕΚΑΒ όλο τον χρόνο.

Τέλος, ρωτούν τον υπουργό, ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, “ώστε: “Να καλυφθούν πλήρως όλα τα κενά υγειονομικών, με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, ώστε να λειτουργεί σε 7ημερη και 24ωρη βάση το κέντρο εφημερίας Λογγάς. Να εγκατασταθεί, επιτέλους, μόνιμα για όλο το έτος και με 24ωρη λειτουργία σταθμός ΕΚΑΒ στη ΝΑ Πυλία. Να υλοποιηθεί η απόφαση για δημιουργία κέντρου υγείας στην ΝΑ Πυλία”.